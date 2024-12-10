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甘肃兰州发放首批大学生留兰倍增计划房票

2024年12月10日08:44 | 来源：科技日报
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原标题：甘肃兰州发放首批大学生留兰倍增计划房票

11月20日，在甘肃省兰州市政务服务大厅专门的受理窗口，留兰就业创业的两名大学毕业生苏丹、杨玉良分别领到了编号为NO.RCFP0001和NO.RCFP0002的大学生留兰倍增计划房票。房票的正式发放，意味着兰州市大学生留兰倍增计划房票补贴优惠政策迅速落地，这将有助于激发大学生留兰干事创业的热情和动力。

“这份购房补贴为我们青年人在兰州创新创业提供了强有力后盾，让我们能够全身心地干事创业。”苏丹说，她目前已在兰州注册成立企业，将从事软件开发、信息技术服务等工作。

今年以来，兰州全面升级就业、住房、社保、公积金、创业贷款等方面支持政策，正式推出大学生留兰倍增计划，给予房票补贴便是其中一项重要支持政策。按照政策规定，对新来兰州市企业全职工作或自主创业的全日制博士生和“双一流”建设高校全日制硕士生，在兰购买首套住房的，分别给予一次性30万元、10万元房票补贴。

为确保房票补贴优惠政策落实落地，兰州制定《兰州市大学生留兰倍增计划房票补贴实施细则（试行）》，组织召开政策培训会议、组建工作落实专班，并于10月31日面向全社会公开发布《兰州市大学生留兰倍增计划服务指南》，明确了房票申请办理要件、申报流程和咨询方式。该指南发布后，已有80余名大学生致电咨询。苏丹、杨玉良作为首批申请人按规定正式提交申请后，市住建局立即启动落实机制，在最短时间内完成了资格联审、复核及发放工作。（记者 颉满斌 通讯员 李晓霞 刘超）

(责编：郝孟佳、李昉)

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