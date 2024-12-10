预计2028年启用

新华社广州12月9日电 （记者王浩明）记者从横琴粤澳深度合作区执委会了解到，澳门大学横琴粤澳深度合作区新校区9日开工，预计于2028年投入使用。

该校区位于横琴粤澳深度合作区西南部，占地约37.56万平方米，将新设医学院、信息学院、设计学院和工学院等四个学院，并建立新的产学研平台澳大横琴高等研究院。目前，澳大在深合区设立了临时办学点，进行大数据、人工智能、微电子等专业的研究生培养工作。

在交地暨奠基仪式上，横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局局长张国基代表合作区，将土地正式交予澳门大学校长宋永华。

宋永华表示，与其他境外高校在内地的办学模式不同，新校区和现有校区将实行一体化管理，这是“一国两制”赋予澳大的独特优势。

澳大深合区新校区计划招收本科生和研究生各4000名，安排500名教师授课教学。宋永华说，澳大将重点培养更多医学、微电子、创意设计及金融科技等具学科融合性质的优秀人才，助力粤港澳大湾区打造成为教育和人才高地。

2014年，澳门大学师生从占地仅0.05平方公里的氹仔校区迁入横琴校园，面积扩大至1.09平方公里。目前，澳门大学拥有三个国家重点实验室，学生规模约1.35万人。

(责编：李依环、李昉)