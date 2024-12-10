原标题：融新绘古，笔墨传艺

重庆市潼南区的小学生在学习剪纸。受访者供图

杨丽琳的剪纸作品。受访者供图

王文超和团队设计的藤编艺术家具。受访者供图

对于传统工艺美术而言，时间是挑战也是机遇。是因岁月流逝而暗淡，还是在时代洗礼下重焕光彩？“非遗发展走向何方，关键要看人。更确切地说，要看我们年轻人。”走访中，不少热爱传统工艺美术的年轻人这样告诉记者。

目前，我国国家级非物质文化遗产代表性项目名录中，共有417项传统美术项目，涵盖绘画、雕塑等多个美术门类。传承工艺美术的青年群体中，有些人长期跟随前辈艺术家学习，已经成长为“年轻的老手艺人”；还有的被传统美术的魅力吸引，决心要用自己的专业或特长为传统美术的发展添砖加瓦。让艺术作品融入日常生活，将传统工艺美术引入课堂，用现代科技为传统工艺美术注入新的活力……他们凭借新颖创意和不懈努力，不断寻找继承与创新之间的平衡点。一笔一刀、一墨一彩，属于传统工艺美术的青春故事正在他们手中勾勒。

守艺 让拥有成为最好的宣介

地处繁华商圈的广东省汕头市小公园街区，开着一间全省为数不多的非遗内画小店。小小的店，摆满了亮晶晶的玻璃制品。

人来人往间，广东内画省级非遗传承人赖斯佳就坐在店里，静静作画，偶尔回应游客的询价。面前是大千世界，他的目光却只在方寸之地——一支以几缕狼毫为笔芯的弯曲型画笔，探入瓶口如豆、瓶身不过巴掌大的玻璃瓶中，轻微挪动，落下细如发丝的一笔。

“有时深吸一口气，直到笔画落定才敢放松呼吸。”赖斯佳说，内画的笔触必须精准控制，可谓“失之毫厘，差之千里”。

内画，又称瓶内画，由鼻烟壶内绘壁画技艺发展而来。广东内画的壶体多为正圆瓶，最小的仅有5厘米高、2.5厘米直径。如此狭小的空间，要纳入山光水色、飞禽走兽、古今人物等复杂画面，难度可想而知。

“画到一半的时候，图案就越来越复杂、笔头被挡住得越来越多，绘制时肉眼已无法看到，全凭感觉来画！”赖斯佳说。

手艺越难，守艺越不易。赖斯佳从小就看着父亲进行内画创作，大学毕业后正式接触了这项技艺。即便长期耳濡目染，学艺依然很难。首先要在纸上打好国画基础，学会将大幅作品临摹在不到手机大小的磨砂玻璃上，才有资格开始在瓶内作画；之后要面对控制笔墨、构思腹稿、逆向运笔、内壁作画等种种挑战。“笔要练1年才拿得稳！”他感慨，在事事求快的今天，无法速成的内画难免曲高和寡。

来自广东省文化馆官网的信息显示，由于技艺难度大、要求高、习艺周期长等原因，广东内画艺术的传承面临挑战，亟待采取切实有效的保护措施。

怎样将这门“具有中国特色的技法”传下去？赖斯佳的尝试是迎合市场，面向广大消费者创作。形式上，他将瓶内画摆设收藏的功能拓展为日用品、文创周边，创作挂饰、项链等消费门槛低的商品；题材上，不再局限于山水、花鸟、仕女一类的重复性题材，多了市井街区、萌宠头像等新鲜元素。

“像这件‘猫咪瓶’，画风比较偏向年轻人的萌态审美，我想老师傅们从未画过。那怎么用传统画法把猫画得更萌，就是对我的挑战。”谈话间，赖斯佳展示了近期较为满意的一件作品，内容是两只毛发纤毫毕现的小猫。

“精髓就是它的毛——宠物猫的毛，不像野猫那样没有层次，我就给它画成了好像被吹风机吹过的那种蓬松质感。”赖斯佳介绍，他用了3种画笔描绘不同粗细的毛，突出猫憨态可掬的一面，深得客户喜欢。

拓展商业场景后，赖斯佳时常收到游客五花八门的需求，而他来者不拒，只为让内画工艺品被更多消费者认可。“我的想法很简单，拥有就是最好的宣介！”他说。

传艺 把讲台变为传承的舞台

“红纸翻飞间，万物皆可现。剪纸，就是用简单材料，创作绚烂艺术。”课堂上，重庆市潼南区育才小学青年教师杨丽琳这样对学生描述剪纸艺术。

潼南剪纸形成于清末民初，融合南北派剪纸的技艺。它既有南方剪纸的精雕细琢，又有北方剪纸的粗犷豪放，具有工具简单、类型丰富、技法多样的特征。2018年，杨丽琳成为一名教师，同年跟随潼南剪纸传承人陈友印学习剪纸。杨丽琳把自己比作一个“放大器”——“从老师那里学到了东西，再到课堂上传授给学生”。课堂上，从简单的线条到复杂的图案，从模仿剪裁到创新设计，杨丽琳带着学生们一起探索剪纸的奥秘。讲台，已成为她传承剪纸艺术的舞台。

“剪纸，可简可繁。一些技法对于小学生来说，是很难掌握的。”在长期的教学过程中，杨丽琳发现，要想让学生保持学习热情，一定要想办法减少学生的畏难情绪。课堂上，她将复杂的老虎纹样转换成几个简单的几何图形，学生们跟着剪裁，不知不觉间就完成了一个栩栩如生的老虎剪纸作品。杨丽琳常常与自己的老师探讨剪纸教学中的心得，陈友印鼓励她化繁为简，“从简单的内容开始，慢慢来”。杨丽琳知道，学习剪纸急不得，教学剪纸更急不得。她希望通过自己的教学设计，让学生在每一堂剪纸课上“解锁”一个新技能，进而累积成更大的进步。

杨丽琳的目标并不是把每一个学生都培养成剪纸艺术家，而是“培养学生对剪纸艺术的亲切感，让他们知道剪纸可以成为他们表情达意的一种方式”。杨丽琳把对学生的爱用剪纸表达了出来，她以学生可爱的笑脸为主要元素，创作了一幅套色剪纸作品——《童年如花》。这次创作，让她深刻理解了剪纸是一门充满生活气息的艺术，它能发掘每位学习者的独特创造力，表达出创作者内心纯粹的情感。因此，杨丽琳在教学中也鼓励学生记录生活中感到幸福的时刻，并将这些瞬间用自己的方式画出来，再想办法剪出来。她相信，“只要对生活的热爱不减，剪纸艺术的生命力就会一直旺盛”。

创艺 天马行空地想，脚踏实地去做

初到陕西汉中，在黄官镇的一间小院儿里，一座座藤编椅子堆成的“山”让西安美术学院工艺美术系学生王文超着实震撼了一下。“几位上年岁的手艺人坐在院子里聚精会神地编织，那一座座‘小山’正出自他们之手。当我走近，他们甚至都没有意识到有人来了。”王文超说，这画面和她想象中传统手工艺的生产场景一模一样。也正因小作坊式的生产和传承，好手艺“养在深闺人未识”。

从此，王文超和团队尝试将现代艺术设计理念融入这项传统艺术。他们认为，藤作为工艺材料，具有自然属性和很强的张力，这契合现代审美趋向。基于这样的思考，她和团队设计了一组现代艺术风格的藤编家具。“这款家具以溶洞、天坑的奇特景象为设计灵感。”王文超认为，藤的柔韧性和可塑性使藤编工艺成为制作这款家具的最好选择。

设计可以天马行空，制作必须脚踏实地。在制作过程中，王文超发现，作品结构复杂，内部框架的材料要有一定韧性，还要足够牢固。在导师指导下，团队不断试错，最终选择用经防锈处理的铁丝制作内部框架。“铁丝既易塑形又不易变形，铁丝框架能撑起整个作品的造型，还能使藤编的附着和编织顺利进行。”有了此次经历，王文超意识到“一个好的藤编创作者需要进行扎实的学习与大量的实践，才能将大胆前卫的设计变为现实”。

2021年，汉中藤编入选国家级非物质文化遗产。消息传来，关注这门古老手艺的人都“很受振奋，这意味着汉中藤编得到广泛认可”，同时需要更多力量参与，保护传承好这一文化瑰宝。

“不少手艺人一辈子只盯着藤编这一件事。他们手艺精湛，可未必知道创新可以释放藤编更多潜力。”陕西理工大学教师陈琰带领团队，通过现代多维数字化技术手段，构建数字化编织技法档案库，打造虚拟化共创设计交互平台。他希望，通过数字化的方式应对藤编技艺传授不够系统、产品缺乏新颖创意、推广欠缺实效性等实际问题。

在与汉中藤编国家级代表性传承人陈良顺的交流中，陈琰得知，20世纪80年代末，老手艺人们曾尝试创新：用铁作为内部骨架制成孔雀和蝴蝶的形状，再缠绕上藤条，制作成孔雀椅、蝴蝶椅。别出心裁的产品一度受到欢迎，但由于铁骨架易生锈且重量大，产品销量并不高，这次尝试不了了之。后来，陈琰多方搜集材料进行模拟和尝试，找到了合适的替代品——白藤，并将数据记录在数字档案里。

“陈老很兴奋，仿佛又找回青年时代不断创新的闯劲儿。”陈琰告诉记者，这样的故事还有很多，在进行汉中藤编数字化的过程中，很多想法、做法都涌现出来，大家集思广益，形成保护传承与创新发展的合力。

“这样的事我们年轻人应该带头做。”陈琰希望，通过他们的努力，汉中藤编这门古老的手艺能有更多新形象、新活力。

（记者 殷泽昊 李丹阳 通讯员 王诗涵）

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(责编：李昉、李依环)