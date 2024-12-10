原标题：正确处理“五个重大关系” 系统性改革育人体系

习近平总书记在2024年9月召开的全国教育大会上指出，建设教育强国是一项复杂的系统工程，需要我们紧紧围绕立德树人这个根本任务，着眼于培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，坚持社会主义办学方向，坚持和运用系统观念，正确处理支撑国家战略和满足民生需求、知识学习和全面发展、培养人才和满足社会需要、规范有序和激发活力、扎根中国大地和借鉴国际经验等重大关系。高校作为教育科技人才交汇点，必须紧紧围绕立德树人根本任务，全面把握这“五个重大关系”，坚持系统集成，深化综合改革，着力构筑德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人培养体系。

“五个重大关系”论述是改革发展的方法论

“五个重大关系”论述聚焦教育强国的价值追求、发展方向、改革路径等方面，是运用普遍联系观点对教育强国建设科学规律的揭示，蕴含着深刻的辩证法思维。高校要正确把握这“五个重大关系”，着眼社会现实和未来发展对高等教育的需求，对“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一教育根本问题进行深入思考。

正确处理支撑国家战略和满足民生需求的关系是高等教育的战略定位。高校要把培养国家重大战略急需人才摆到更加突出位置，着力造就拔尖创新人才，以人才引领创新支持国家战略，助推民生事业发展，提升人民群众生产生活品质。

正确处理知识学习和全面发展的关系是高等教育的基础功能。高校要全面提升教育教学质量，强化学生核心素养培育，在夯实学生学科知识基础上促进学生全面发展、身心健康。

正确处理培养人才和满足社会需要的关系是高等教育的价值追求。高校要完善人才培养与经济社会发展需要的适配机制，以行业和岗位实际需求为导向，动态调整学科专业，优化办学资源配置，实现人尽其才、才尽其用、各得其所。

正确处理规范有序和激发活力的关系是高等教育的发展路径。高校要完善现代大学治理体系，提升依法治校水平，有效防范化解各类安全风险。同时避免规范有余、活力不足的问题，以全面深化改革为学校增添活力，让教师潜心育人、大胆探索，让学生朝气蓬勃、勇于逐梦。

正确处理扎根中国大地和借鉴国际经验的关系是高等教育的关键理念。高校要坚定不移走中国特色社会主义教育发展道路，同时把握国际高等教育发展的共性特征和规律，博采众长、兼收并蓄，有效利用世界一流教育资源和创新要素，更好服务教育强国建设。

当前高校人才培养面临的困难与挑战

党的十八大以来，我国高等教育发展取得了举世瞩目的成就，已建成世界上规模最大的高等教育体系，高等教育迈向普及化阶段，培养造就了大批优秀人才，为经济社会发展提供了坚实的人力资源与智力支撑。

但面对新征程上的国家发展需要、人民期待和世界高等教育发展趋势，对照正确处理“五个重大关系”的要求，高校人才培养体系建设还存在差距。一是思想政治教育改革创新力度有待加强，用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人还存在薄弱环节。二是“招生—培养—就业”一体化育人体系不够完善，课程体系、教学范式、教材建设缺乏系统性，学生学习内生动力需要提高，全面发展效能不明显。三是高水平教师队伍建设存在短板，人才“引育用留”机制不健全，各环节深度融合、多元协同育人的新机制新格局尚未完全形成。四是学科建设对人才培养的关键支撑作用有待强化，学科、教学、科研联动协同度需要加强，注重跨学科培养人才的意识和能力有待提升，人才培养与社会需求存在不适配现象。这些问题影响了学生的全面发展和学校立德树人根本任务的实现。

系统推进高校人才培养改革

高校需要秉持系统观念，以整体眼光看待问题，正确把握“五个重大关系”，系统设计、全面推进立德树人体系的构建与优化，以健全的人才培养体系和完善的配套政策推动学校办学优势资源向全面提升人才自主培养质量集聚转化，实现立德树人整体效应最大化，着力造就拔尖创新人才。

加强引领保障，把党的全面领导贯穿学校办学治校全过程。要坚持和完善党委领导下的校长负责制，深挖“党建＋”赋能作用，大力推进基层党建标准化、党务管理数智化、党建品牌特色化、党建育人优质化，将党支部建设成为教书育人的坚强堡垒。要不断改革创新思政课程与课程思政，系统构建“大思政”工作格局，引导学生全面发展、全面成才，立报国强国大志向、做挺膺担当奋斗者。要深入推进全面从严治党，畅通师生诉求反映渠道，不断推进基层减负，涵养风清气正的政治生态，打造良好育人生态。

促进协同联动，推进“招生—培养—就业”全过程系统集成。要发挥好招生就业为党育人、为国育才的重要选拔和输送功能，构建以育人育才为根本的一体化培养体系。一是要确保生源质量优。高校应树立全面的招生质量观，进一步完善招生工作体系和队伍，做好高中教育与大学教育的有效衔接，加强拔尖创新人才选拔培养。二是要确保培养体系新。积极重构教学组织、专业、课程和管理体系，推进科教、产教融合型人才培养模式改革，深化创新创业教育，加快培养高品格、高能力、高素质的创新型人才。三是要确保就业水平高。高校应加强资源整合和部门联动，全链条优化服务指导、信息供给、帮扶援助等服务，进一步强化政策支持，做好追踪关怀，力求人岗相适、用人所长、人尽其才。

深化综合改革，推动教师站在学科前沿开展教学、科研。要发挥学科建设对人才培养的关键支撑作用，聚焦经济社会发展需求，构建一流人才培养创新生态系统。要发挥学科建设对专业调整的方向引领作用，加强专业动态调整和升级改造，积极设置前沿交叉和紧缺本科专业。要发挥学科建设对教育教学的资源集聚优势，及时将学科建设成效转化为优质教学资源，深化产教融合、科教融汇，让学科育人见实效。

强化要素支撑，加快师资队伍建设全过程系统集成。要锻造一支有情怀、有思想、有锐气的党员干部队伍，使其躬耕人才培养一线，在教书育人方面率先垂范。要持续加强师资队伍建设，一方面要加大引育力度，多措并举培养高素质、专业化、数智化教师队伍，另一方面要大力弘扬教育家精神，激励教师以德立身、以爱施教，积极投入教学、潜心育人，持之以恒提高教书育人本领。

（作者：李金昌，系浙江财经大学党委书记）

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