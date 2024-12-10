原标题：看！市民家门口有了家长学校

暑假第一天，家住成都市青羊区的初一学生小明正准备美美地睡个懒觉，却突然收到了父母送给他的一个“惊喜”：去培训机构补习一个月。父母的“单方面决定”让小明始料未及、满心抵触，一场“家庭大战”瞬间爆发。

双方争执不下，场面无法收拾，小明的父母只好来到家门口的东坡路社区家长学校求助。幸好，在“家庭教育名师工作室”值班老师的指导下，这场亲子冲突得以及时化解。

自2016年起，青羊区便将家校社协同育人、家庭教育指导服务正式纳入社会公共服务体系，通过不断优化家长学校建设，让家庭教育指导服务真正落地生根。

青羊区家长学校执行副校长、教育局副局长陈杰告诉记者：“我们的目标就是办好家门口的家长学校，以提升家长处理亲子关系的素养能力，让孩子在快乐中成长。”

为实现这一目标，青羊区精心构建了“分校+子校+点校”的三级家长学校网络布局。作为“总指挥”，成都市家长学校青羊区分校统筹着全区学校家长学校和街道家长学校“子校”，并在67个社区设立了家长学校“点校”，以确保家长在家门口就能获得专业的家庭教育指导服务。

此外，政府、学校、家庭、社会四位一体的组织架构，加上政策推动、专业带动、评价促动、平台联动的“四轮驱动”运行机制，共同构成青羊区独具特色的“教联体”家长学校工作模式。

“让家长回归家庭教育，让家庭教育回归科学，这是我们的初心。”陈杰表示。

这样的愿景正慢慢变为现实。如今，生活在青羊区的家长，无论是工作日，还是节假日，都能在家门口的家长学校社区“点校”享受到专业的家庭教育指导服务。

“我们在67个‘点校’设立的‘社区家庭教育加油站’‘社区名师工作室’‘智慧父母学习沙龙’等，有效破解了以往节假日期间家长遇到家庭教育棘手问题求助无门的难题。”青羊区家长学校专家顾问李萍说。

这一切的实现，离不开专业师资队伍的支持。近年来，青羊区家长学校不仅建立起了一支涵盖教育学、心理学、营养学、运动学、医学等多领域的跨界专家团队，还成立了一支包括教师和家长志愿者在内的2000余人的家庭教育指导师团队。

“为满足不同家庭的多元需求，我们研发了‘637’需求组合式课程体系。”青羊区家长学校执行副校长李良兵介绍，这个课程体系覆盖0-18岁的6个年龄段，分为修身齐家、育子树人、家校社共育3个课程模块，包含369个主题菜单。

“要真正做优市民家门口的家长学校，必须抓住三个关键：一是不断优化家长学校课程体系，各子校和点校要紧密结合家长的实际需求，开发契合时代要求的课程。二是以资源为纽带，搭建线上线下的学习平台，让家长随时可学、随时可咨询。三是加强三级家长学校的规范建设及评价，通过评价促进创新和发展。”青羊区家长学校副校长、教育局局长何媛说。

（记者 唐芊尔）

(责编：李昉、孙竞)