人民网北京12月9日电 近日，由北京理工大学承办的香山科学会议第759次学术讨论会在京举办，来自国内20余家单位的100余名专家学者现场参会。

本次会议以“面向太空基地建设的月基全域太空环境平台”为主题，设置了月基环境探测、月基原位建造、月基全域运输、月基能源利用等四个中心议题。

北京理工大学党委书记张军表示，月球探测是实现月球价值的关键，也是科技战略布局的新质新域。建设月基多域太空环境平台，对于打造我国太空领域国际领先优势具有重要意义。张军提出要通过创新引领、人才汇聚、新域认知、开放交流，实现“探索月球新疆域、拓展人类新空间”的研究愿景。

深空探测重大专项总设计师吴艳华在“开放合作的国际月球科研站”的中心议题评述报告中表示，未来将构建“一设施两平台”，在月表、月轨与地面建设联通设施，实现能源供应、中枢控制、通信导航、地月往返、月球科研等功能，为持续开展多学科多目标大规模科技活动提供支撑。

据悉，香山科学会议由国家科学技术部（原国家科委，简称科技部）于1992年倡导发起，是以探索科学前沿、促进知识创新为主要目标的高层次、跨学科、小规模的常设性学术会议。（郝孟佳、实习生田怡婷）

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