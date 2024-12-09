原标题：深圳福田区发布五大人才升级计划

广东省深圳市科研人员在实验室调试智能机器人。视觉中国供图

记者日前从广东省深圳市福田区举办的粤港澳大湾区国际人才驿站嘉年华系列活动之人才升级计划发布会上获悉，福田区推出人才引进、培养、住房、福利、交流五大升级计划。

人才引进升级计划提出，福田区通过聘请来自高校、企业、科研机构的高端人才担任该区“引才大使”，持续发挥顶尖人才引领作用，拓宽人才蓄水池，壮大创新人才队伍。

人才培养升级计划提出，福田区与清华大学深圳国际研究生院合作，推出首批区级校政企工程硕博士联合培养项目，引导清华大学学子快速成长为专业理论素养与工程实践经验兼备的优秀青年人才，推动产学研深度融合。

人才住房升级计划提出，福田区面向软件与信息技术服务业人才，推出“1361”住房支持计划，即定向提供100套房、300间房、600张床与配套办公桌，使1000名以上人才可以拎包入住。此外，福田区提出“四个一点”住房运营管理模式，即“个人拿一点、企业出一点、政府补一点、运营机构让一点”四方共建机制，携手打造温馨的“人才港湾”。

人才福利升级计划提出，福田区联合辖区六大核心商圈，共同推出人才“福利+”计划，为人才提供包括1对1客服、免费泊车、节日礼遇等专属服务。

深圳市福田区有关部门负责人介绍，福田区将持续推进人才政策与体制机制改革，增强福田区人才吸引力，提升人才幸福感、获得感、满足感，推动福田区成为粤港澳大湾区人才高地。（记者罗云鹏）

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