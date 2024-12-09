原标题：北京朝阳：栽下梧桐 引凤求凰

2023年度北京市科学技术奖获奖名单日前公布，北京市朝阳区48个驻区单位主持完成的59个项目获奖，占全市授奖总数的30%。

在朝阳区59个获奖项目中，自然科学奖一等奖4项，自然科学奖二等奖13项，技术发明奖二等奖4项，科学技术进步奖一等奖9项，科学技术进步奖二等奖29项。

奖项是朝阳区坚持人才引领驱动区域高质量发展成绩的体现。截至目前，朝阳区人才总量达155万人，约占全市的20%。十余年来，北京市朝阳区深入实施“凤凰计划”，共认定支持各领域高层次人才1300余名。朝阳区人才贡献率长期位居全市前列，为区域高质量发展注入不竭动力。

“在‘凤凰计划’支持下，近两年公司人才质量显著提升。研发人员数量同比提升超30%，拥有硕、博士学位的员工占比持续增加。”北京万东医疗科技股份有限公司营运与人力资源总监李佳螢在接受科技日报记者采访时说。

为建设人才高地，近年来朝阳区推出一系列人才政策。其中，“凤凰计划”人才认定政策旨在引进、服务高水平人才。今年，朝阳区新认定入选“凤凰计划”的人才331名，其中科技领域人才占比超7成。

朝阳区委人才工作领导小组办公室工作人员介绍，朝阳区已经建立起完善的人才服务体系，可为入选“凤凰计划”的人才提供健康管理、交通出行、住房保障等8大类服务。人才服务专员会密集走访入选“凤凰计划”的人才，把服务送到他们手上。

不仅如此，朝阳区还加大对科技人才的奖励力度。10月24日，以“奋进科技征程 建功新质时代”为主题的2024年朝阳区“最美科技工作者”先进事迹发布会在国际科技组织总部集聚区举行。北京市朝阳区科学技术协会党组书记冯守华介绍，2020年起，朝阳区科学技术协会每年牵头开展“最美科技工作者”遴选工作，迄今共表彰95名科技工作者。2023年，朝阳区增加“最美科技创新团队”奖项。

朝阳区委人才工作领导小组办公室工作人员说，未来北京市朝阳区将以高水平人才高地建设作为人才工作总抓手，继续深化教育、科技、人才良性循环，不断健全人才引育、使用和激励机制，让人才创新创造活力在朝阳区竞相迸发。（记者 华凌）

(责编：郝孟佳、李昉)