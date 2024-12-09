原标题：广西出台大国工匠人才培育方案

在广西柳工机械股份有限公司生产车间内，一名高级技师（右）给徒弟讲解数控设备操作细节。新华社记者 曹祎铭摄

记者12月6日从广西壮族自治区总工会获悉，为提升广西工匠人才技能水平、让更多大国工匠涌现，广西日前出台了《广西大国工匠人才培育方案》（以下简称《方案》）。《方案》提出，广西将每年有计划、有重点地从“广西工匠”中遴选20名左右的工匠人才进行培育。

《方案》明确，培育对象需政治素质过硬，有5年以上一线工作经历，长期践行精益求精、执着专注、一丝不苟、追求卓越的工匠精神，具有突出技术技能素质。广西将对照大国工匠“工匠五力”能力标准，即引领力、实践力、创新力、攻关力、传承力，选拔具有突出发展潜力的人才进行培育。

《方案》提出，培育周期一般为两年。2025年起，相关单位将对进入培育周期的工匠人才进行重点跟踪培养。培育内容包括培训研修、交流学习等。

记者了解到，广西还鼓励以培育对象的名字命名其所在班组，创建以其领衔、命名的创新工作室。

“我们将设立大国工匠培育行动计划激励保障专项资金，还将加强与教育、科技等部门的沟通，助力形成多方发力、共同支持培育大国工匠的良好局面。”广西壮族自治区总工会相关负责人说。 （记者刘昊）

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