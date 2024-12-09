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哈尔滨音乐学院：将专业教学融入大思政育人体系

2024年12月09日08:41 | 来源：光明日报
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原标题：哈尔滨音乐学院：将专业教学融入大思政育人体系

“从胜利走向新的胜利……”伴随着激昂澎湃的交响乐作品《红旗颂》的旋律，近日，一堂以“光辉历程 华彩乐章”为主题的音乐国史课在哈尔滨音乐学院举行。场下师生不仅能欣赏到一些耳熟能详的经典曲目，还可以了解其背后的红色故事。

哈尔滨音乐学院马克思主义学院院长石元波表示：“我们将思政教育‘搬’到舞台上，‘唱’进乐曲中。将音乐与党的历史、理论相结合，引导师生身临其境了解新中国发展脉络，感受中国共产党人的精神。”

用音乐上思政课，用艺术讲新中国史。目前，哈尔滨音乐学院已先后开展“重温红色经典·铭记党的历史”“我和我的祖国”“历史在旋律中流淌·初心在歌声里守望”等10余场系列主题音乐党课。

这些音乐课程，源于哈尔滨音乐学院构建的“以理服人+以乐感人”的大思政工作格局。该校将音乐与专业结合，讲台与舞台结合，充分发挥办学特色，思政课堂紧密联系专业特色，专业课程融入思政元素，使课堂教学既有音乐之美又蕴含着思政灵魂，共画“党建+思政+音乐”的育人同心圆。

“课程是思政建设的‘主战场’，要采用浸润式的育人模式，做好学生的价值观和美育引领。”哈尔滨音乐学院教研处处长兼艺术学系主任宋蓓表示，在新一轮人才培养方案中，该校增设了“红色经典音乐概论”“东北民歌”“管弦器乐红色作品赏析”等10门课程。

“音乐不仅是旋律和节奏的结合，更是一种能够触及灵魂深处、表达无法言说情感的‘语言’。我们希望通过艺术化的演绎、沉浸式的教学，激发青年学子爱党、爱国的情感，让思政教育入耳、入脑、入心。”石元波说。

（记者 张士英 通讯员 崔晶）

(责编：李昉、郝孟佳)

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