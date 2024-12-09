原标题：“我希望未来去中国留学”

12月2日，“留学中国”教育展在捷克首都布拉格举行。北京师范大学、对外经济贸易大学、中央美术学院、湖南大学、东北大学、甘肃中医药大学等13所中国高校参展，向当地介绍留学政策及课程，吸引众多捷方学生、教师以及家长前来咨询交流。

中国驻捷克大使冯飚在开幕式致辞中表示，教育是民心相通的桥梁，是两国关系的重要纽带。长期以来，教育交流合作始终是中捷合作的重要组成部分。此次展会推动了捷克各界近距离了解中国高等教育的优质资源和丰富机会，感受中国高校的热情与包容，期盼更多捷克高校及学术机构与中国高校携手，为两国教育合作注入更多活力和创新元素。今年是中捷建交75周年，两国人民友谊深厚，在教育领域的合作也不断深入。希望此次展会成为两国高校间增进交流、深化合作的新平台，为捷克学生赴华留学开辟更多渠道、提供更多选择。

教育部留学服务中心副主任夏建辉认为，捷克地处欧洲大陆的中心地带，各民族文化在此汇聚，促成了布拉格这样一座历史文化名城，可见交流往来的重要意义。当今时代呼唤各国民众加强交流、推动合作，中国高校愿与捷方各大学增进了解，拓展更多交流合作机会。

布拉格金融管理大学校长博胡斯拉夫·森基若娃表示，今年恰逢该校成立25周年，目前有来自50多个国家的1000多名在校生，其中也有中国留学生。今年还是布拉格金融管理大学与中国计量大学合作共建孔子学院的第六年。此次教育展为促进捷中教育交流搭建了桥梁，为捷克学生了解中国、留学中国提供了宝贵机会，也为今后高校合作奠定了基础。

一名在学习中文的捷克高中生奥利维亚·赫希霍恩告诉记者：“此次参展的高校都是中国知名学府，让我对专业的选择有了更多了解。中国有北京、上海等非常美丽且发达的城市，我希望未来去中国留学。”

维多利亚·哈鲁托娃目前在布拉格美国学校学习，主修计算机科学，将于明年毕业。她已经学习了两年中文，对中国文化十分感兴趣。她向记者说：“我爱中国，那是一个美丽的国家，有着令人赞叹的文化。我去过3次上海，未来还想去北京，那是我想去的最棒的地方。我还计划去中国攻读硕士，因此想通过此次活动对中国的大学多一些了解和认识。”

安娜·劳巴洛娃曾在江苏常州读了1年高中，此次专门从捷克东部城市赫拉德茨-克拉洛韦赶来。她在浙江大学的展位前驻足良久，梦想成为一名牙医的她对浙大临床医学专业十分感兴趣。她说：“这个专业可以英文授课。浙江大学是世界上最好的大学之一，我很喜欢它优美的校园环境。”

本届展会由教育部留学服务中心主办，布拉格金融管理大学承办，中国计量大学和布拉格金融管理大学合作共建的孔子学院协办，得到中国驻捷克使馆及各界人士的大力支持。截至活动当天下午，来现场咨询的人数已达500余人，孔院中方院长楼喜中表示：“规模超出预期。”

（记者 杨艺明）

(责编：李昉、郝孟佳)