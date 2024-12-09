原标题：青少年法治教育有“新”更走“心”

“我在剧中扮演的是班长，在同学小欣遭到校园欺凌后，帮助她勇敢利用法律武器保护自己。”日前，在山东省青岛艺术学校的舞蹈教室里，学生冯楚涵说，她正和同学们紧张地排练歌舞剧《玫瑰少年》。

青岛艺术学校党委书记王伟告诉记者，该校将法治教育融入艺术教育，鼓励学生创作与法治相关的艺术作品，促进法治教育春风化雨、浸润人心。

为了让青少年法治教育有“新”更走“心”，自2020年起，青岛市每年在12月举办校园法治文化节，组织中小学生传唱宪法歌曲，创作法治类微视频、情景剧等，开展丰富多彩的法治文化和实践活动。

“现在开庭！”随着一声清脆的法槌敲击声，来自青岛宁夏路第二小学的学生们在市南区云南路法庭进入庭审模拟，“公诉人”和“被告人”围绕争议展开“起诉”和“答辩”。

“我们根据法治课程的特点，探索打造‘行走的法治课堂’，把法治课程搬到人民法院，让学生们亲身感受法律的威严。”青岛宁夏路第二小学教师逄蕾说。

据悉，从2017年起，青岛开始在全市中小学推广走进人大、走进法院、走进检察院、走进律师事务所活动，让学生们在沉浸式体验中学习法律知识。

为了解决法治教育开展存在的师资和资源缺乏问题，2021年，青岛市成立了由教育部门和政法机关共同参与的青少年法治教育联盟，整合优质资源，共同推动青少年法治教育高质量发展。

12月3日是青岛第二中学“法律之门”创新实践基地2023级法律课题的开题日，同学们高兴地迎来了一群特殊的老师——来自青岛市中级人民法院的9名法官。青岛第二中学校长王先军说：“开题会上，法官们悉心指导学生们完善了研究框架、内容、方法与计划。在接下来的6个月里，学生们将围绕未成年人罪错行为矫治、短视频平台版权保护、网络暴力处理等热点问题，开展严谨而扎实的法律课题研究。”

在青岛西海岸新区理务关初级中学，七年级一班的李云旭和同学们一起参加了校园法治报告会，在会后写下这样的感言：“今后面对欺凌行为时，我不能做附和者和冷眼旁观者，更不能成为施暴者。”

理务关初级中学党支部副书记丁贤介绍，今年，青岛市教育局和市司法局联合启动了“法育未来”青年律师志愿服务工程，全市60多家律师事务所的120名青年优秀律师来到乡村中小学担任法治辅导员。理务关初级中学与山东青大泽汇（黄岛）律师事务所结对，签订了3年志愿服务协议。签约以来，学校的法治辅导员为学生们开展了多场预防犯罪和未成年人保护等方面的普法讲座。

“未来，我们还会在法治优质课程资源开发、法治实践资源拓展和法治教育方式创新方面积极探索，把更多的实践元素融入法治教育。”青岛市教育局局长姜元韶说。

（记者 刘艳杰）

(责编：李昉、郝孟佳)