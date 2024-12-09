人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

美国俄勒冈交响乐团小提琴家李玉琪——

“音乐可以治愈灵魂”

本报记者 杨 宁
2024年12月09日08:14 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

在美国俄勒冈交响乐团，一场职业小提琴家的选拔正在进行。三轮演奏，厚厚的幕布将评委和求职者分隔两端，舞台上只能听到乐曲声、笔尖记录声与偶然传来的咳嗽声。最后一轮，经过一个多小时的紧张等待，中国候选者李玉琪被宣布录取。学习音乐20余年，她始终怀揣着对小提琴的热爱，行走在自己的音乐之路上。

始于热爱

李玉琪的父亲喜欢古典音乐，自学过吉他，常常在家中播放磁带。在音乐氛围中成长的李玉琪6岁开始学琴。“在我就读的小学，每个学生需要选择一门特长，面对小提琴，我没有犹豫，天然地喜欢这个乐器”。

四年级时，在启蒙导师的推荐下，李玉琪参与了武汉音乐学院附属小学的考试，顺利通过。从爱好到专业，她的小提琴生涯正式拉开了帷幕。

李玉琪本科就读于上海音乐学院，期间，“上海四重奏”组合回国办大师课，与老师交流学习后，她萌生了想要出去看看的想法。“古典音乐起源于西方，不止于音乐本身，还要去了解其背后的文化与历史。”之后，李玉琪获得了耶鲁大学音乐学院的硕士学位。

俄勒冈交响乐团是李玉琪正式求职的第一站，和将近100名候选者切磋，她幸运“上岸”。

“台下练习得不错，但是台上不能百分百发挥出来。”李玉琪有着自己的困扰，从练习，到修正，再到上台，她经历着一次次的归零与沉淀。“热爱”为李玉琪注入了强大的驱动力，使她可以不断地调整心态，精益求精，突破瓶颈。

更进一步

李玉琪曾师从洛杉矶爱乐乐团小提琴副首席王冰。“那时我第一次深刻体会到，怎么把音乐演奏得非常细致。每一个音都很考究，比如用多少弓子、怎么配合呼吸。”李玉琪回忆说，除了抓细节，王冰老师还让她站在更为宏观的角度去看待交响乐团。

“以前学习的时候，是自己一个人独奏，但是在交响乐团中，我是将近100人中的一员。王冰老师引导我们要把耳朵完全打开，演奏时也要聆听其他管弦乐的旋律与色彩，用眼睛看着指挥的动作，理解他的意图。”

在俄勒冈交响乐团工作的5年里，李玉琪有机会与许多卓越的音乐家们合作。2023年，大提琴家马友友来乐团举办专场音乐会，让李玉琪备受震撼，她赞叹道：“马老师的第一个音一出，我的鸡皮疙瘩就起来了。感觉大提琴不像是工具，音乐就流淌在他的血液中。”

她坦言，自己的路很长，当技术到达一定阶段后，对音乐的理解还需要更进一步，品味其中的情感流露。

演奏之外，李玉琪还会教授小提琴课程。教学相长，在梳理学生的疑惑时，她常感到豁然开朗。并且，李玉琪鼓励学生们多倾听不同版本的演奏。“听得多了，慢慢就会形成自己的感受，而不是机械地拉琴。”

情感释放

乐团演出过后，会举办小型的聚会，音乐家和观众可以进行面对面交谈。李玉琪表示，和观众交流也是丰富自己的过程。“当看到观众热泪盈眶，表达喜欢自己的演奏时，我会很开心，因为用音乐的方式帮到了别人，可能是情感的释放，又或者是相互碰撞出了新的感悟。”

当地古典音乐的受众以老年人为主，有时候演出结束，友善的爷爷奶奶还会邀请音乐家吃冰淇淋。李玉琪希望有机会将古典乐与多种形式结合起来，吸引更多年轻人接触，“比如融入故事或是视觉艺术等，而不是一提到古典音乐会就让人想到正襟危坐。”她解释道。

“音乐是没有障碍的语言，不分国界，无论种族。”在美国大大小小的独奏音乐会上，李玉琪都尝试在演出最后加一首中国的曲目，她还曾在乐团的官方媒体发布自己录制的《夏夜》，反响很好。很多外国人被中国的音乐吸引，李玉琪会为他们讲解作品的来源，传播中华文化。

打开李玉琪的个人网页，“音乐可以治愈灵魂”的标语映入眼帘。在她看来，现代生活日新月异，但在历史的长河中，音乐一代代传承下来，是永恒、纯粹的。李玉琪认为自己的职业很有意义，在未来，她也将继续演奏下去，用音乐构建起人群、国家与文化交流的桥梁。

(责编：李依环、李昉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部