英中表演艺术舞蹈学院院长周航宇——

杨 宁 朱 琪

周航宇（前排）在英中表演艺术第二届丝路舞蹈节中表演绸扇舞《秀色》。受访者供图

周航宇，英中表演艺术舞蹈学院院长，毕业于北京舞蹈学院古典舞系，英国罗汉普顿大学舞蹈专业硕士研究生。周航宇是“舞步蛇组合”创始人，曾获2014年度央视“星光大道”节目第五名，致力于中国舞蹈普及教育及中英艺术交流，不断在海外推广中国舞蹈文化。

自幼习舞

周航宇的舞蹈生涯始于4岁那年的一个偶然选择，当母亲让她挑选业余兴趣班时，她毫不犹豫地选择了舞蹈，从此便踏入了舞蹈的世界，在业余班里接受舞蹈训练。她对舞蹈的热爱和天赋很快得到了认可，10岁时，她进入了中央民族大学的进修预科班，进行更为专业的舞蹈学习。这一年的经历为她日后的舞蹈生涯打下了坚实的基础，也让她对舞蹈有了更为深刻的认识和理解。

2000年，她考入解放军艺术学院附中，正式踏上了专业舞蹈的道路。在校期间，她住着12人寝室，接受军事化管理，每天早上6点起床上早操，被子叠成“豆腐块”。那时，她就展现出了对舞蹈教学的热爱，她很喜欢帮助同学纠正动作、讲解细节，这种热爱一直伴随着她的舞蹈生涯。

中专毕业后，周航宇考入北京舞蹈学院，毕业后进入了中国歌剧舞剧院担任舞蹈演员。在这里，她不仅继续着自己的舞蹈表演生涯，还开始尝试更多的舞蹈形式，包括舞剧等。她参与首演的《孔子》舞剧十分成功，不仅在国内广受欢迎，还在海外巡演中赢得了很高的赞誉。

然而，在舞团中，她也遇到了身高过高带来的挑战，177厘米的她在双人舞和托举等动作上受到很大限制，只能更多地参与群舞表演，但这也促使她更加努力练习。“因为身高原因，跳得好可以做领舞，跳不好可能连舞台都上不了，所以我每一次都尽力做到最好。”周航宇说。

2013年，周航宇有了更多空闲时间，于是她联合了4名同事，创办了“舞步蛇组合”，参加央视星光大道比赛。比赛中，她们每周都要根据赛事主题编排新的舞蹈，其中有一期的主题为“家乡美”，她想到了以“舞蹈排练室”作为呈现方式，对于周航宇来说，舞蹈排练室早已成为她的第二个家。

远赴英国

2015年，周航宇做出了一个大胆的决定——赴英国深造。她申请了英国罗汉普顿大学的研究生，然而，这个决定并不被父母看好。当时，她在中国歌剧舞剧院的工作是一个令人羡慕的“铁饭碗”，周航宇却选择抛下已有的一切，从零开始。面对质疑，周航宇说：“我希望可以让自己拥有更多可能性。”

来到英国后，周航宇面临着前所未有的挑战。她不仅要克服语言障碍，还要适应全新的学习环境和生活方式。刚开始，她每天有10小时以上泡在图书馆里，学习英语和写论文。

幸运的是，她遇到了在留学期间对她帮助很大的“学习搭子”。这位来自新加坡的留学生可以讲中文，且对中国舞文化十分感兴趣，于是她帮助周航宇理解课堂和论文内容，周航宇在课余时间就会教她跳中国舞。

在留学期间，一次偶然的机会，适逢英国当地庆祝新春的大型演出活动“四海同春”招募中国舞演员，会跳长绸舞的她被选中参与演出，与当地的艺术家和观众进行了深入的交流和互动。这些经历让她更加深入地了解了英国的文化和艺术氛围，也让她迎来了更多演出机会，那时的她经常去不同城市演出，更加坚定了传播中国舞文化的信念。

然而，在英国读研究生期间，周航宇发现很多人对中国舞并不了解，甚至有人认为中国舞只有舞龙舞狮这种表现形式，学校图书馆也很难查阅到和中国舞相关的英文论文。

“这让我觉得很遗憾，因为我学了20多年的中国舞，在这里居然没有人知道。”为了改变这一现状，周航宇开始积极寻找机会展示中国舞的魅力，她利用课余时间开设了中国舞工作坊，向当地学生和市民传授中国舞的基本技巧和文化内涵。

传播文化

毕业后，周航宇选择留在英国继续推广中国舞文化。2017年，她创办了英中表演艺术舞蹈学院，致力于教授和传播中国舞。

在创办学院的过程中，周航宇遇到了许多困难和挑战。教学场地小，租金贵，最开始没有充足资金的周航宇只能和高校合作，利用学校里的排练室进行排练，每年呈现一场免费的晚会作为回馈。后来学生慢慢多了，她到不同的地方租教室，到现在已经建立了7个校区。

师资力量的缺乏也让周航宇十分头疼。由于英国不是移民国家，所以很难有长期留下的舞蹈老师。为了解决这个问题，周航宇不得不经常招聘和培训新的老师。前年，她通过不断努力，为学院申请到了工作签证资质，终于可以招聘全职舞蹈教师，逐渐建立了一支稳定而专业的教师团队。

在教学的过程中，如何更加专业化是周航宇思考的问题。她发现很多孩子对中国舞非常感兴趣，但是对于舞蹈的呈现无法用中国舞的神韵表现出其背后蕴含的中国文化。

所以，周航宇在教学中不仅关注舞蹈动作，还会讲授更多文化背景知识。上藏族舞课时，她会着重讲解身体下沉、屈膝、前趴等动作，当她将这些背景介绍给学员时，他们才能作出更加准确的表达。

为了进一步提高教学质量和水平，周航宇还引进了中国民族民间舞的考级教材，并在英国进行了推广。如今，越来越多的英国孩子和成年人开始接触和学习中国舞，中国舞在英国的影响力也日益扩大。

让她觉得有趣的是，很多在英国的中医会报名学习中国舞，他们认为中国舞的身韵和气息可以锻炼身体，对健康有好处。周航宇也会针对性地通过训练帮助他们解决肩颈或腰部的问题，在韧带拉伸和身形练习中，不仅可以放松身心，还能强身健体。

未来，周航宇希望能够继续在海外推广中国舞，让更多的人了解和喜欢这种独特的艺术形式。如今，她来到阿联酋迪拜推广中国舞教学，希望下一步让中东地区的人们也能了解到中国舞这种艺术形式。“我希望能够与其他国家的舞蹈团体进行更多合作和交流，共同推动舞蹈文化的繁荣发展。”周航宇说。

(责编：李依环、李昉)