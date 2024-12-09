本报深圳12月8日电 （池昊涵）12月7日，第五届清华港澳会讲在清华大学深圳国际研究生院举行。来自内地和港澳的专家学者齐聚一堂，围绕“共存、和合、融通——香港、澳门在中华文明建设中的独特作用”主题展开深入探讨。

清华大学校务委员会副主任史宗恺表示，港澳是中国的港澳，在推进改革开放和实现中华民族伟大复兴的进程中发挥着重要作用；港澳是世界的港澳，以中西融合的文化环境和历史经验，在全球视野中具有独特地位。香港中联办研究部副部长张军表示，在建设中华民族现代文明的新征程上，香港可以发挥独特作用，应以尊重文明多样性为前提，以文明传承创新为动力，以加强人文交流合作为桥梁，让香港成为不同文明包容共存、交流互鉴的示范。澳门中联办研究室副主任黄智虎表示，澳门回归祖国25年来，政治上实现了中央全面管制权和特别行政区高度自治权之间的“和”，经济上实现了经济发展和民生改善之间的“和”，澳门的“一国两制”实践蕴含着深刻的“和”思想。

分论坛围绕“技术变革与文明形态”“中华文明的全球传播”“港澳地区的文化汇通历程”“中西文明互鉴”“中华文化自觉与高等教育”五个话题展开探讨。与会专家学者围绕议题展开交流，进一步凝聚共识、汇聚合力。

清华港澳会讲是清华大学主办、清华大学港澳研究中心承办的高端论坛，着眼于在粤港澳大湾区整体融合发展过程中为内地与港澳间搭建信息、观点、资源聚合的平台。该论坛自2020年12月开办以来已连续举办四届。

(责编：李依环、李昉)