人民网北京12月9日电 “希望通过本次大赛，发挥高校实践育人‘第二课堂’作用，引导青年学子在模拟实践中增强政治认同感和使命感，进一步增强新时代青年的‘四个自信’。”近日，“提案中国·第十一届全国大学生模拟政协提案大赛”在外交学院举行，该校党委书记王世廷接受人民网记者专访时表示。

据悉，本次大赛由外交学院、北京市政协理论与实践研究会、共青团北京市委员会联合主办。自启动以来，大赛共收到来自全国近 800所高校和中学的10000余份提案，内容涉及教育、经济、科技、文化、医疗、社会等多个领域。

“模拟政协活动旨在为广大青年学子提供一个深入了解中国特色社会主义民主政治的机会，为我国新时代青年未来在世界舞台讲好中国故事奠定基础。”王世廷说。

王世廷表示，希望通过本次大赛，搭建起理论联系实际、校园联系社会、个人联系国家的平台，引导青年学子心怀“国之大者”，关心国情、社情、民情，以科学方法和理性思维，去发现、 理解、分析身边的社会问题，为中国式现代化建设贡献青春力量。

记者了解到，2013年，外交学院在全国首创大学生模拟政协提案大赛。今年，大赛首次增设中学组，并设置模拟协商座谈、提案展示与答辩、全国政协“人民政协光辉历程”展览参观等环节，旨在推进大中学生思想政治教育一体化建设，构建“大思政课”实践教育平台。（李依环、张术涵）

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