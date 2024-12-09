人民网北京12月9日电 （记者李依环）2024大学生新兴业态创新创业大赛启动仪式日前在北京举行。本次大赛主要面向北京地区各高等院校、技工院校的在校学生和毕业两年内未就业的毕业生，助力学生走出课堂、走出校门，激发创新思维。

据悉，大赛由北京国际人才交流协会、北京体育大学主办，采取“命题单位+赛道”制，一个命题单位负责一个赛道，由命题单位根据组委会总体要求设置比赛内容、比赛方式、评价标准等。各参赛队根据自身优势选择相应赛道参加比赛，最终比赛按照各参赛队对命题单位生产经营的促进程度决定胜负。每个赛道设一、二、三等奖。

对于大学生就业创业，国务院参事室特约研究员、中国劳动学会会长杨志明表示，当前，数智赋能就业创业的时代已经到来。高质量发展是中国式现代化的底色，新质生产力在高质量发展中发挥强劲引领作用，需要实施“人工智能+充分就业”的行动，需要数智赋能就业创业的创新。

大赛组委会主任、北京国际人才交流协会副会长、北京市人力资源和社会保障局二级巡视员刘小军表示，希望通过大赛涌现出一批优秀的创新创业项目和团队，为学校的创新创业教育注入新的活力，同时也为社会培养更多具有创新精神和实践能力的高素质人才。

针对大赛的基本情况，大赛组委会副主任、北京体育大学新闻与传播学院院长李岭涛介绍，大赛实战导向明显，希望为参赛者创造多样化的创业和就业机会，着力帮助参赛者完成从“大学生”到“社会人”的身份转变，完成从“学习者”到“实践者”的角色适应。

记者了解到，本次比赛周期设置为6个月，即2024年12月1日至2025年5月31日，目前已有19个命题单位入驻大赛平台，其中众创赛道9个、众赢赛道10个，发布命题任务15个。

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