人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

2024首都大学生新兴业态创新创业大赛启动

2024年12月09日07:43 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京12月9日电 （记者李依环）2024大学生新兴业态创新创业大赛启动仪式日前在北京举行。本次大赛主要面向北京地区各高等院校、技工院校的在校学生和毕业两年内未就业的毕业生，助力学生走出课堂、走出校门，激发创新思维。

据悉，大赛由北京国际人才交流协会、北京体育大学主办，采取“命题单位+赛道”制，一个命题单位负责一个赛道，由命题单位根据组委会总体要求设置比赛内容、比赛方式、评价标准等。各参赛队根据自身优势选择相应赛道参加比赛，最终比赛按照各参赛队对命题单位生产经营的促进程度决定胜负。每个赛道设一、二、三等奖。

对于大学生就业创业，国务院参事室特约研究员、中国劳动学会会长杨志明表示，当前，数智赋能就业创业的时代已经到来。高质量发展是中国式现代化的底色，新质生产力在高质量发展中发挥强劲引领作用，需要实施“人工智能+充分就业”的行动，需要数智赋能就业创业的创新。

大赛组委会主任、北京国际人才交流协会副会长、北京市人力资源和社会保障局二级巡视员刘小军表示，希望通过大赛涌现出一批优秀的创新创业项目和团队，为学校的创新创业教育注入新的活力，同时也为社会培养更多具有创新精神和实践能力的高素质人才。

针对大赛的基本情况，大赛组委会副主任、北京体育大学新闻与传播学院院长李岭涛介绍，大赛实战导向明显，希望为参赛者创造多样化的创业和就业机会，着力帮助参赛者完成从“大学生”到“社会人”的身份转变，完成从“学习者”到“实践者”的角色适应。

记者了解到，本次比赛周期设置为6个月，即2024年12月1日至2025年5月31日，目前已有19个命题单位入驻大赛平台，其中众创赛道9个、众赢赛道10个，发布命题任务15个。

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部