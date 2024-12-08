人民网北京12月8日电 7日，“职业院校思政课教学方法创新”研讨会在浙江金融职业学院召开，来自全国150余名思政课教育教学领域的专家学者和高职院校骨干教师各抒己见，共同探讨思政课教学模式的创新路径。

教育部高校思政课总教指委副主任委员、复旦大学教授高国希在发言中指出，在新形势下创新思政课的教学方法，提升思政课教学质量，要坚持以学生为中心的教育理念，坚持显性教育和隐性教育相统一，坚持理论性与实践性相统一，在实践中更有针对性地加强教学创新和协同育人，提升学生对思政课教学的体验感和获得感。

浙江省教育厅宣传教育与统战处调研员葛红敏介绍，近年来，浙江省以“真理的味道”大品牌思政作为推进大中小学思政课一体化建设的总抓手，建立了一套运转有序的一体化建设机制、打造了一批富有实效的思政育人共同体、产出了一批同题异构思政金课。

据悉，本次研讨会由教育部高校思政课教学指导委员会“高职高专思政课”分教指委主办，浙江金融职业学院承办，设置有主旨报告、教改论坛、参会代表交流、教学展示经验交流等多个环节。（崔競文 实习生苌柯妍）

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