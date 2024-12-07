杜老师：

有篇文章说：“于是在船上搭了个棚子来遮阳避雨。”请问其中的“棚子”用得是否妥当？谢谢。

安徽读者 顾女士

顾女士：

“棚”跟“篷”用法有所不同。“棚”指在地面上搭起的简易设施，“篷”指车、船上搭起的遮蔽物。例如，“把你的自行车推到车棚里”，其中用“棚”；“这辆自行车放在带车篷的卡车上，不会被雨淋到”，其中用“篷”。再如：

（1）当年的棚户区早已变成一片高楼了。

（2）瓜棚里的几位瓜农扇着扇子，等着买瓜的客商。

（3）这些塑料大棚是去年才建起来的，作用可大了。

（4）他家在小院里搭了个凉棚，请客人在棚里吃饭闲谈。

（5）这是一种敞篷汽车，街上不多见。

（6）乌篷船在河上缓缓行驶。

（7）门口停着一辆送货的大篷车。

（8）那时我们是乘坐带篷的大卡车去农村的。

应注意，有些用品的名称中用“篷”。例如：

（1）那天他来的时候下大雪，他披着一件厚斗篷，看起来很暖和。

（2）救援人员已经在灾区搭建起两排帐篷，供受灾群众暂住。

“篷子”跟“棚子”这两个词用法不同。“篷子”多指车、船上的设施，《现代汉语大词典》指出，“篷子”是“用竹木、帆布等搭成的遮蔽风雨的简易装置。多用于车船上”。而“棚子”一般指搭建在地面上的设施，如“在地边儿的棚子里看瓜”（《现代汉语应用规范词典》）。因此，“于是在船上搭了个棚子来遮阳避雨”宜写成“于是在船上搭了个篷子来遮阳避雨”。

《语言文字报》原主编 杜永道

(责编：岳弘彬、牛镛)