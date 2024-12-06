人民网北京12月6日电 5日，北京林业大学正式发布《黄河流域生态文明建设发展报告（2024）》和《中国国家公园建设发展报告（2024）》两本绿皮书。

“黄河生态文明绿皮书”《黄河流域生态文明建设发展报告（2024）》由1个总报告、4个专题报告和9个区域报告组成，聚焦“黄河流域绿色低碳高质量发展”这一主题，从整体视角、产业视角、区域视角三个维度，对黄河流域生态文明建设情况进行了系统分析。报告全面评价分析黄河流域的社会、经济、生态发展状况，为黄河绿色低碳高质量发展进程提供理论参考和经验借鉴。

“国家公园绿皮书”《中国国家公园建设发展报告（2023~2024）》围绕“国家公园人地耦合系统协调发展”主题，由1个总报告、5个专题报告和26个分报告组成。报告针对国家公园建设发展中人地关系演变、资源评价与空间管控、社区可持续发展、生态产品价值实现、自然游憩、自然资源资产经营利用六大方面的问题展开讨论，通过大量的科学研究，支撑国家公园理论研究和建设发展。

皮书发布会上，北京林业大学宣布设立生态文明智库专项基金。据介绍，专项基金建成后，将面向社会公开发布智库专项基金招募书，建立健全竞争性经费和稳定支持经费相协调的智库投入机制，有效发挥智库发展基金作用，围绕全球、国家和地方生态文明建设中的重大问题进行长期、系统、深入跟踪研究和分析论证，深度服务国家生态文明建设和林草行业高质量发展。（孙竞、实习生汤烁）

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