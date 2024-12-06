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“学科美育教学指引丛书”启动编写

2024年12月06日14:47 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京12月6日电 （记者孙竞）4日，由教育部体育卫生与艺术教育司指导、教育科学出版社主办的“学科美育教学指引丛书”编写启动会在京举行。

会议指出，要以学科美育的小切口推进美育和学科教学的有机融合。在着眼点上，既要立足于推进学校美育工作，又要立足于推进教育改革大局，充分发挥美育的育人价值；在策略方法上，既要瞄准系统的实践总结，又要瞄准教育的理论创新，把美育和不同学科中适宜的知识点有机融合，确保一致性、高水平的编写原则，建立契合教育实践的学科融合审美标准；在组织实施上，既要注重发挥有组织的科研优势，又要注重发挥专家的个体能动性，充分认识编写工作的专业性和系统性，做出开创性的重要探索。

启动会上，与会专家就丛书编写方案和思路进行了分享探讨。北京师范大学教授檀传表示，通过美育让孩子拥有个性和创造力，建立善恶、美丑的标准十分重要。要加强理论研究，做好顶层设计、目标分类和精准表达，切实指引学科教师做好美育浸润，最大化发挥美育的独特功能和价值育人优势。

教育部教材局课程教材规划处处长李明建议，丛书编写工作要做一体化设计，处理好一育与四育、知识与素养、学习与评价、继承与创新的关系，体现引领性、指导性、方向性、前瞻性，开辟学科美育新赛道。

中国教育学会副秘书长罗滨谈到，要处理好丛书编写过程中可能遇到的难点和逻辑问题，重视课标逻辑、教师教学逻辑、学生学习逻辑和技术赋能创新发展逻辑，从学科教学到课程育人、从理论研究到教学实践一体化推进，促进美育从“加餐”变成“正餐”。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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