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中国农业大学举办“国家宪法日”大思政课宣传教育系列活动

2024年12月06日15:54 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京12月6日电 “国家宪法日”大思政课宣传教育首场活动“大思政课开讲啦·国家宪法日专场”报告会日前在中国农业大学举行。本次活动由中国农业大学党委宣传部、人文与发展学院，北京市平谷区司法局联合主办。

会上，中国法学会副会长、中央党校（国家行政学院）教授卓泽渊在题为《中国式现代化的法治图景》的专题报告中谈到，要改进法治宣传教育，完善以实践为导向的法学院校教育培养机制，加强和改进未成年人权益保护，强化未成年人犯罪预防和治理。同时，应注重涉外法治人才的培养，完善涉外法律法规体系和法治实施体系，培育国际一流仲裁机构、律师事务所。

记者了解到，为加强宪法及法治宣传教育，2024年“宪法宣传周”期间，中国农业大学党委宣传部、北京市平谷区司法局联合开展大思政课“五个一”系列宣传教育活动。除了本次专题报告会，还设置了宪法知识网络传播接力、“大中小学生·宪法伴我们成长”示范联学、“大中小学生·宪法学习体验营”专题实践、“宪法宣传周”座谈会等系列活动。（李依环、林征、实习生田怡婷）

2024年“宪法宣传周”法治知识网络宣传互动活动。人民网 杨彬彬制图

扫码参与答题活动。人民网 杨彬彬制图

(责编：郝孟佳、熊旭)

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