人民网12月6日电 （记者郝孟佳）近日，第八届中国学术评价论坛在复旦大学邯郸校区召开。此次论坛的主题为“中国哲学社会科学原创学术理论与自主知识体系建构”， 来自中国科学院、中国社会科学院、北京大学、中国人民大学、复旦大学等多家单位的专家、学者参加了会议。

第八届中国学术评价论坛。学校供图

“学术评价体系是驱动知识生产、优化资源配置和引领学科发展的关键支撑，随着知识经济的迅速发展，学术评价模式也更加注重学术原创性。”复旦大学副校长、教授陈志敏在致辞中指出，此次论坛旨在秉持全球视野，以推动科学前沿、社会需求和国家发展为目标，发挥好评价的导向作用，推动中国哲学社会科学自主知识体系的高质量建设，为中国式现代化和人类共同进步贡献来自中国知识界的力量。

中国人民大学书报资料中心主任徐拥军表示，中国人民大学书报资料中心始终以“传播中国学术精品 服务中国知识创新”为宗旨与使命，构建了一个以原创为导向的学术出版与评价体系。体系分为四个层次：第一层次是哲学社会科学预印本平台；第二个层次是复印报刊资料；第三个层次是哲学社会科学主文献平台；第四个层次是筛选中国学者原创的学术概念、理论和方法，为学界和期刊界树立标杆。

论坛上，中国人民大学书报资料中心副主任、编审杨红艳介绍了《导向·标准·示例：中国哲学社会科学原创学术理论分析报告》的研制情况。杨红艳认为，我国哲学社会科学论文依然存在提炼中国原创理论的意识不足、理论研究的深度和持续性不够、理论名称的概括能力有待提升、建构新理论的规范性有待改进、新理论的突破性和引领力不高等问题。

据悉，本次论坛由中国人民大学书报资料中心、中国哲学社会科学自主知识体系数字创新平台（学术世界）、复旦大学国家智能评价与治理实验基地、中国科学院自然科学史研究所科技与社会研究中心联合主办。

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