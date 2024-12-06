人民网北京12月6日电 5日，北京市朝阳区与中国教育学会共建教育高质量发展实验区启动仪式举行。

根据相关工作安排，中国教育学会将围绕人才队伍建设、课程改革、拔尖创新人才培养等多个方面，助力朝阳区在更高起点建设教育强区。

中国教育学会常务副会长翟博表示，实验区建设重点开展“4+1+N”合作项目。“4”是指开展区域教育改革发展规划咨询、学校课程基地建设、学科教研基地建设、教科研员专业能力提升；“1”是指高水平学术品牌；“N”指若干平台。

在学校课程基地建设项目中，将重点开展集团课程特色化发展行动、国家课程一体化贯通实施行动和集团课程建设机制创新实践行动。此外，还将试点开展初高衔接实验及小初高衔接实验。

依托“4+1+N”项目，双方还将深入推动朝阳区课程教学改革，全面提升朝阳区教育教学质量，以多种形式推广朝阳区“国家教育教学成果奖”，如马芯兰教学法、PDC项目式学习等，持续提升朝阳教育品牌影响力。

朝阳区政府副区长杨蓓蓓表示，希望双方以此次合作为契机，在持续深化区域教育改革创新、加强名师名长队伍建设、智慧构建育人体系、塑造优质教育品牌等方面，进一步加强系统谋划，共建统筹推进机制，推动各合作项目落地落实。（郝孟佳、实习生黄劭光）

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