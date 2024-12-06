人民网北京12月6日电 （记者郝孟佳）近日，纪念罗忠镕先生诞辰100周年学术研讨会暨作品音乐会在京举行。全国三十余所高校的百余位专家学者通过开幕式、艺术档案纪念展、学术研讨会、作品音乐会等系列活动，深切缅怀罗忠镕先生，追忆他为中国音乐事业做出的卓越贡献。

罗忠镕诞辰100周年纪念音乐会。学校供图

罗忠镕是中国现当代音乐发展中最杰出的领军人物之一，在音乐创作、理论研究、作曲教学等多个领域耕耘不懈，为推动中国音乐教育及民族音乐文化事业做出了卓越的贡献。

中国音乐学院院长李心草表示，本次活动通过搭建学术平台，促进各院校之间的深入交流，旨在更好地传承和发扬罗忠镕先生的卓越贡献和不朽精神，希望大家以罗先生等老一辈艺术家为楷模，创作出更多中国当代音乐的精品力作，为“讲好中国故事，传播好中国声音”贡献力量。

会议同期举办了“罗忠镕诞辰100周年纪念展”。该纪念展通过精选出的百余件展品，包含手稿、笔记、照片等珍贵资料，全面展现了罗忠镕先生笔耕不辍、著作等身的艺术人生。

罗忠镕诞辰100周年纪念音乐会。学校供图

此外，“纪念罗忠镕诞辰100周年室内乐作品音乐会”在中国音乐学院上演，该场音乐会精选了罗忠镕先生七首不同风格的室内音乐作品，包括两首世界首演之作。“‘国音经典’——纪念罗忠镕诞辰100周年交响音乐会”在北京音乐厅上演。音乐会精选了罗忠镕先生七首不同风格的交响音乐作品，包括《十三陵水库落成典礼序曲》《暗香》《江南序曲》等。

罗忠镕诞辰100周年纪念音乐会。学校供图

中国音乐学院党委书记王旭东指出，本次系列学术活动，不仅是纪念罗先生的艺术成就，更是要大力弘扬他高尚的教育家精神，激励更多音乐教育工作者赓续传统、守正创新，为党和国家培养建设文化强国的一流音乐人才。

据悉，本次活动由中国音乐学院、中国交响乐团主办。

(责编：李昉、熊旭)