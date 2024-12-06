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全国老年教育成果展演举办 展现银龄风采

2024年12月06日10:06 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京12月6日电 （记者郝孟佳）为助力全民终身学习的学习型社会、学习型大国建设，近日，国家老年大学“银龄绽芳华，礼赞新时代”全国老年教育成果展演在广东艺术剧院举办。

全国老年教育成果展演。国家开放大学供图

全国老年教育成果展演。国家开放大学供图

此次展演打造了“文化养老，花漾生活”“筑梦银龄，唱响湾区”“学无止境，为霞满天”“汇智聚力，赋能银发”四大主题篇章。合唱《阿杰鲁》、器乐《彩云追月》、太极《岭南武韵》、舞蹈《羽裳云霓》等获奖作品在现场展演。活动现场，还为2024年全国老年教育合唱类、器乐类、摄影类教学成果获奖作品颁发了证书。

国家开放大学（国家老年大学）党委副书记徐明军指出，全国老年教育教学成果展活动展现了新时代老年人追求老有所学、老有所乐、老有所为的积极向上的精神风貌。

全国老年教育成果展演。国家开放大学供图

全国老年教育成果展演。国家开放大学供图

广州开放大学党委副书记、校长熊军表示，将继续汇聚各方力量，不断扩大老年教育优质资源供给，为构建共建共治共享的老年友好型社会作出新的更大贡献。

据悉，此次展演活动由国家老年大学主办，国家老年大学广州分部承办。演出通过线上线下相结合的方式开展，共1200余人参加现场活动，约200万人次在线观看了演出。

(责编：李昉、熊旭)

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