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攀枝花研学游打造特色品牌

罗学志 赵 宇
2024年12月06日09:05 | 来源：人民网－人民日报海外版
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学生在攀枝花迤沙拉历史文化主题研学基地参观。 石 磊摄

学生在攀枝花迤沙拉历史文化主题研学基地参观。 石磊摄

冬日里，四川省攀枝花市的街头鲜花盛开、温暖如春。来自北京交通大学附属中学的200余名学生跨越南北，来到攀枝花参加“行识中国乡村 品攀枝花乡情”研学活动。多彩民俗、冬日暖阳和香甜攀果，让同学们流连忘返。

近年来，攀枝花加快推进全域研学旅游高质量发展。2023年，开展了1120余批次研学活动，接待游客20.16万余人次，实现研学收入4000余万元，接待人次同比增长210%。今年1至11月，开展了1300余批次研学活动，接待游客30.68万余人次，实现研学收入6000余万元，接待人次同比增长75%，更多的游客感受到了攀枝花研学旅游的魅力。

攀枝花围绕全域研学旅游业态，确立了“钢铁是怎样炼成的”“花儿为什么这样红”“攀果为什么这样甜”三大研学主题，建成省级中小学红色教育研学实践基地5个，省级地质研学旅游实践基地2个，市级研学旅游实践基地（营地）29个；推出了“乐游花城”“全域研学·向东看”“灵秀西区·多彩研学”“何以仁和·研以寻真”“颛顼故里·游学米易”“滋味盐边·学游相伴”系列研学旅游品牌。

攀枝花拥有底蕴深厚的三线精神、独特的金沙江大裂谷地貌、宜人的阳光花城自然资源、丰富的民族非遗文化等，围绕三大研学主题，当地推动研学旅游与工业、农业、科技、卫生、教育等领域深度融合，推出“民俗文化体验”“三线文化体验”等9条研学线路和28套研学课程，开发了迤沙拉星空基地、红格联合村、昔格达村等一批研学旅游新业态新场景，促进了攀枝花全域研学旅游持续发展。此外，攀枝花还举办了“多彩研学游四川”全国研学旅游主题活动日四川省攀枝花分会场活动、第四届四川省研学旅行指导师技能大赛等活动，扩大了攀枝花三大主题研学旅游影响力，提升了攀枝花研学旅游的美誉度。

“通过开展全域研学旅游，将美丽攀枝花打造成行走的‘课堂’，攀枝花研学旅游跑出‘加速度’。”攀枝花市文化广播电视和旅游局局长刘亚玲说。

(责编：郝孟佳、李昉)

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