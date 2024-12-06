罗马大学孔院意方院长、汉学家马西尼：

本报记者 周姝芸

意大利著名汉学家、罗马大学孔子学院意方院长费德里科·马西尼日前飞赴北京，参加了2024世界中文大会。在和记者交谈时，马西尼说着字正腔圆的中文，对中国历史典故如数家珍。

（一）

马西尼十几岁时便学习中文，深爱中国文化。因在中意语言文化交流和汉语推广方面的杰出贡献，马西尼曾荣获中国政府颁发的“中意友好贡献奖”。回忆起自己与中文的缘分，马西尼讲了件有趣的故事。

“我从小就对中国有兴趣，不过当时在意大利学习中文的机会并不多。高中时，我开始在当地的意中友好协会上汉语课，老师、同学都是意大利人，我很想和中国人说中文。于是，我特意跑到中国大使馆门口‘蹲守’，见到出来的中国人就上前说‘你好’，追着跟人家打招呼。”说到这里，马西尼哈哈大笑起来。

“1983年，我得到机会来中国学习。”马西尼说，“当时没有直飞的航班，我从罗马到莫斯科转机到达了北京，对即将展开的生活感到很兴奋。”

初到北京，马西尼说，他感到这里安静朴素，生活节奏慢。如今却有着四通八达的交通线、高楼林立的街道……这是令人惊叹的“中国速度”。

马西尼在当时的北京语言学院进修，在获悉北京大学开设了自己感兴趣的课程后，他开始在北大旁听。半年后，马西尼从北京语言学院转学到北京大学，作为班上唯一的外国学生，师从语言学家朱德熙，专攻词汇研究。

“每次提到‘北京’，我就想起自己年轻的时候。”马西尼感慨道，“在这里度过的日子让我难以忘怀。”

（二）

回到意大利之后，马西尼完成了博士学业，之后在罗马大学东方学院教授中文。2006年，罗马大学孔子学院揭牌成立，马西尼担任孔院意方院长。在他的努力下，一批批中文学习者人才辈出。

“不同年代的意大利学生对中文的兴趣点不一样。”马西尼说，“过去，许多意大利学生对汉字感兴趣。近年来，不仅中意交流增多，网络也为学生提供了更丰富的信息获取渠道，越来越多的学生对中国文学、电影、文化活动等内容感兴趣。”

为了进一步激发学生的学习热情，在马西尼的带领下，罗马大学孔子学院创办了一系列中国文化活动，以“中文+文化体验”的互动学习方式帮助学生走进中文世界。例如，在“国际中文日”书法体验活动中，罗马大学孔子学院的学生们以墨会友，手握毛笔，共同感受中国书法的铁画银钩。在中文课堂上，中国电影、小说常常被老师们作为赏析对象，介绍中国文化，学生们听得津津有味。

针对意大利人学习汉语的特点，马西尼与同事一起编撰了《意大利人学汉语》系列丛书。马西尼说：“这套教材汇集了三类人的智慧，包括学过汉语的意大利人、在意大利的中国老师，以及从事中国对外汉语教学的老师，教材能够兼顾不同学生的需要。我们还和意大利教育部合作，颁布了相关汉语教学大纲，这是一个很大的突破。在意大利，许多学生已经把汉语当作必修课。”

（三）

“‘百闻不如一见’。对学习中文的学生来说，很有必要来中国看看。”马西尼说，“未来，罗马大学孔子学院会继续和中方推进学生联合培养项目，为学生提供跨文化学习经历。联合培养就是一段时间在意大利，一段时间在中国，培养出具有国际视野的人才。互通有无，是学习上的交流，也是中意两国间长久的文化交流。”

谈到罗马大学孔子学院的人才培养特色，马西尼提到了罗马大学孔子学院首创的“中意教师合作授课1+1模式”。马西尼介绍道：“我们上课有一个意大利母语老师，还有一个来自中国的老师。意大利母语教师负责语法、汉字和解释性教学任务，中国教师负责口语等语言技能类教学任务，这样充分发挥双方优势，协同教学。为了帮助国际中文教师的成长，北京外国语大学与罗马大学孔子学院共建了海外实习基地，设立中文教师教育与职业发展的罗马中心等。”

“语言是一个民族核心的文化表达方式。”马西尼说，“要了解中国，最好的途径是学中文。希望孔子学院能够继续为加强中意两国人民之间的相互了解，增强文明互鉴作出贡献。”

(责编：郝孟佳、李昉)