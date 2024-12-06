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青岛职业技术学院：按需培养技能人才

2024年12月06日08:45 | 来源：科技日报
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原标题：青岛职业技术学院：按需培养技能人才

12月3日，在青岛职业技术学院海尔智慧楼宇全球服务学院，一场实操培训正在进行。实训室里摆放着一台海尔集团磁悬浮离心式冷水机组，在企业培训讲师的指导下，学生们在实机上进行演练操作。

这是青岛职业技术学院开展校企合作育人的生动缩影。记者了解到，近年来，青岛职业技术学院全面对接山东省十强产业和青岛市24条重点产业链，深入实施校企合作、产教融合“1+1+N”工程，培养了一大批符合市场需求的技术技能人才。

“青岛良好的城市环境，为职业教育发展提供了沃土。”青岛职业技术学院党委书记秦青松介绍，学校累计培养毕业生12.1万人，毕业生去向落实率始终保持在96%以上，近70%的毕业生留在青岛就业。

产教融合促进就业

职业教育，一头连着教育，一头连着产业。记者细细翻看青岛职业技术学院的学科专业——制冷与空调技术、工业机器人技术、大数据、人工智能、现代物流管理、服装与服饰设计等，发现这些专业大多紧紧围绕当地主导产业设置。

青岛职业技术学院就业处处长田俊涛说，学校坚持“专业建在产业链、专业群融入产业群”的理念，紧密对接区域产业转型升级和市场需求，做到专业建设必问产业、必问企业、必问应用，为服务地方经济社会发展贡献力量。

青岛职业技术学院与海尔集团是多年的“老搭档”。自2002年起，双方共建“海尔学院”，20多年来，校企持续深化合作，共建专业、共享师资、共同开展技术研发和培养模式试点。如今，该校与海尔集团共同培养智能制造专业（群）学生6000余人，海尔集团累计接收该校毕业生2600余人，毕业生对口就业率达92%，其中20%以上的毕业生发展为海尔集团的业务骨干。

“学校深入推进校企合作‘1+1+N’工程，每个专业群至少与龙头企业共建一个产教融合实训基地、一所新型产业学院，与中小微企业共建N个协同创新共同体，实现产教高度融合，让学生一技在手，就业无忧。”青岛职业技术学院教务处处长范德辉说。

“校企共育”实现双赢

如何让学院培养出来的学生，更符合企业用人需求？记者在青岛职业技术学院采访时了解到，该校持续优化培养路径，创新性构建“五融合”“五共享”的学徒培养路径。

在青岛职业技术学院致用楼四楼，有一处由该校与青岛斯八达分析测试有限公司合作共建的斯八达·青职海洋实验测试中心。这里没有黑板，没有课桌，只有各种仪器、机组，更像企业实验室。学生们在实验台前操作仪器，电脑显示屏上实时显示最新的检测数据。

青岛职业技术学院学生张艺轩告诉记者，他和同学们第一次来这里上课时都很惊讶。“在这里上课和进厂上班一样，项目计划书就是我们的课本，实验检测成果就是我们的成绩。”他说。

“测试中心全面复刻企业生产环境，实验设备和企业实验室使用的设备基本一致。学生与学校教师、企业科研人员共同参与项目、共享设备。”青岛职业技术学院生物与化工学院院长王东说，学院与青岛斯八达分析测试有限公司共建产教融合实训中心，形成了集教学、科研、生产、服务及创新创业于一体的“产教融合+科教融汇”模式，校企合作实现了“五融合”与“五共享”。

“五融合”即核心课程体系与典型岗位任务相融合、教学场景与生产场景相融合、学校导师与企业导师相融合、学校考核与企业评价应用相融合、招生招工与实习就业相融合。通过“五融合”，学校教学过程与企业生产过程脱节等问题得到有效解决。

“五共享”包括校企双方共建共用共管生产性实训基地、海外员工培训基地、工程技术研究中心、职业技能鉴定中心和网络教学资源平台。这些资源要素共同服务教学与产业发展。

“青岛职业技术学院的学生技能高、很敬业。”青岛斯八达分析测试有限公司总顾问殷学博说，学校借助企业资源提高人才培养能力和水平，企业借助学校平台开展科技创新，“校企共育”实现双赢。（记者 宋迎迎 通讯员 费晓玉 孙艳泽）

(责编：郝孟佳、李昉)

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