人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

受伤星形海葵为何能重塑机体

2024年12月06日08:38 | 来源：科技日报
小字号

原标题：受伤星形海葵为何能重塑机体

通过使用四种不同的颜色来标记特定的基因，研究人员可以看到每个基因在星形海葵体内活跃的位置，从而帮助他们了解完整动物和再生动物的身体组织。图片来源：欧洲分子生物学实验室

通过使用四种不同的颜色来标记特定的基因，研究人员可以看到每个基因在星形海葵体内活跃的位置，从而帮助他们了解完整动物和再生动物的身体组织。图片来源：欧洲分子生物学实验室

在地球这个多变的舞台上，每一个生物都是一个小小的奇迹。无论是酷暑还是严冬，人类都能将体温稳稳地保持在舒适的37℃左右，这全靠神奇的体内平衡机制。

这种机制就像是生物体内部的一个隐形守护者，确保即便外界环境变幻莫测，生命依旧可以稳定如初。最近，德国海德堡欧洲分子生物学实验室的一项研究揭示，体内平衡的作用远不止于内部调节，它还能主动改变生物体的外形以适应新的挑战。这项惊人的发现发表在《发育细胞》杂志上。

星形海葵，这些海洋中的小精灵，拥有着超乎想象的再生能力。它们就像是来自科幻小说里的角色，即使被切成两半，也能各自重生为完整的个体。失去了头或脚，也不过是时间问题，很快就能长出新的来。

与那些按比例恢复失去部分的再生高手（如蝾螈和鱼类）不同，星形海葵采取了一种更为激进的方法——重塑整个身体，以维持其原始的整体形状。这一特性也在扁虫等其它能够全身再生的动物身上显现。

科学家对受伤的星形海葵进行了深入的研究。他们不仅发现了伤口处活跃的细胞分裂现象，还意外地在远离伤害部位的地方——口部区域观察到了细胞活动。这表明，当星形海葵受伤时，它会向全身发送信号，动员所有可用资源进行修复。

利用空间转录组学技术和先进的成像技术，科学家探索了再生过程中哪些基因在起作用。结果发现，损伤不仅引发了局部的变化，还在整个身体内触发了一系列分子级的反应。细胞移动、组织重组，整个生物体就像是一台精密运作的机器，正在进行一场复杂的自我改造。

随着伤害程度的不同，星形海葵的身体重塑也会有所变化。轻微的损失可能只会带来细微的调整，而严重的伤害则会引发显著的重塑。人们还发现了一种名为金属蛋白酶的酶家族，在组织受损后变得更加活跃。这些酶不仅在伤口周围工作，还在整个身体中扮演着关键角色，帮助重新塑造组织结构。

最终，所有的努力都是为了恢复到最初的形态。通过测量纵横比（长度与宽度的比例），研究人员发现，尽管经历了种种磨难，星形海葵仍然能够恢复到受伤前的完美比例。因此，即使体积缩小了，它依然保持着那独一无二的优雅身姿。

星形海葵以其非凡的再生能力和体内平衡机制，成为了揭开生命奥秘的重要窗口。通过这些迷人的小生物，人们得以窥见自然界的智慧，以及生命如何以最不可思议的方式治愈自己。(记者 张梦然)

(责编：郝孟佳、李昉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部