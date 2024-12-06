原标题：受伤星形海葵为何能重塑机体

通过使用四种不同的颜色来标记特定的基因，研究人员可以看到每个基因在星形海葵体内活跃的位置，从而帮助他们了解完整动物和再生动物的身体组织。图片来源：欧洲分子生物学实验室

在地球这个多变的舞台上，每一个生物都是一个小小的奇迹。无论是酷暑还是严冬，人类都能将体温稳稳地保持在舒适的37℃左右，这全靠神奇的体内平衡机制。

这种机制就像是生物体内部的一个隐形守护者，确保即便外界环境变幻莫测，生命依旧可以稳定如初。最近，德国海德堡欧洲分子生物学实验室的一项研究揭示，体内平衡的作用远不止于内部调节，它还能主动改变生物体的外形以适应新的挑战。这项惊人的发现发表在《发育细胞》杂志上。

星形海葵，这些海洋中的小精灵，拥有着超乎想象的再生能力。它们就像是来自科幻小说里的角色，即使被切成两半，也能各自重生为完整的个体。失去了头或脚，也不过是时间问题，很快就能长出新的来。

与那些按比例恢复失去部分的再生高手（如蝾螈和鱼类）不同，星形海葵采取了一种更为激进的方法——重塑整个身体，以维持其原始的整体形状。这一特性也在扁虫等其它能够全身再生的动物身上显现。

科学家对受伤的星形海葵进行了深入的研究。他们不仅发现了伤口处活跃的细胞分裂现象，还意外地在远离伤害部位的地方——口部区域观察到了细胞活动。这表明，当星形海葵受伤时，它会向全身发送信号，动员所有可用资源进行修复。

利用空间转录组学技术和先进的成像技术，科学家探索了再生过程中哪些基因在起作用。结果发现，损伤不仅引发了局部的变化，还在整个身体内触发了一系列分子级的反应。细胞移动、组织重组，整个生物体就像是一台精密运作的机器，正在进行一场复杂的自我改造。

随着伤害程度的不同，星形海葵的身体重塑也会有所变化。轻微的损失可能只会带来细微的调整，而严重的伤害则会引发显著的重塑。人们还发现了一种名为金属蛋白酶的酶家族，在组织受损后变得更加活跃。这些酶不仅在伤口周围工作，还在整个身体中扮演着关键角色，帮助重新塑造组织结构。

最终，所有的努力都是为了恢复到最初的形态。通过测量纵横比（长度与宽度的比例），研究人员发现，尽管经历了种种磨难，星形海葵仍然能够恢复到受伤前的完美比例。因此，即使体积缩小了，它依然保持着那独一无二的优雅身姿。

星形海葵以其非凡的再生能力和体内平衡机制，成为了揭开生命奥秘的重要窗口。通过这些迷人的小生物，人们得以窥见自然界的智慧，以及生命如何以最不可思议的方式治愈自己。(记者 张梦然)

(责编：郝孟佳、李昉)