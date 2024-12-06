本报台北12月5日电 （记者程龙）由清华大学党委书记、校务委员会主任邱勇院士担任团长的大陆高校师生访问团一行40人，5日中午结束在台湾的交流参访，搭机返回北京。

应马英九文教基金会邀请，11月27日至12月5日，清华大学、北京大学、复旦大学、中山大学、浙江大学、福建师范大学、北京体育大学等7所大陆高校40名师生赴台交流，受到岛内各界特别是青年学子的热烈欢迎与热情接待。

在台期间，大陆师生前往台湾大学、新竹清华大学、台湾政治大学、阳明交通大学、“中国文化大学”、长庚大学等6所高校及台北市中山女子高级中学交流，参访多处历史古迹、自然景观及体育设施、科技文化场馆等，广泛结交新朋友，深入体验台湾风土人情，促进了两岸高校交流、青年交流、文化交流。

邱勇在4日晚马英九文教基金会送别晚宴上致辞表示，大陆师生切身感受到两岸同胞的深厚情谊，充分领略到宝岛台湾的独特魅力。两岸交流合作不能少、不能断、不能停，只有筑牢深化两岸融合发展的根基，才能共创两岸更加美好的未来。

5日前往机场送行的马英九文教基金会执行长萧旭岑表示，大陆师生无论走到哪里都受到台湾民众真诚热情的欢迎，他们表示回去要告诉亲友，台湾民众是这么的善良好客。青年交流是两岸未来的根基，基金会一定会坚持下去，继续推动两岸青年交流。

《 人民日报 》（ 2024年12月06日 07 版）

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