人民网北京12月5日电 （白炅、陈琦）中国教育学会学生发展指导分会2024学术年会日前在广州举办。本次会议主题为“拔尖创新人才培养中的学生发展指导”，北京师范大学心理学部党委书记乔志宏主持开幕式，来自全国教育领域专家学者、校长、教师等1200余人参会。

开幕式现场。主办方供图

广州市教育局党委书记、局长、一级巡视员陈爽致开幕辞。她表示，本次大会是深入贯彻党的二十届三中全会精神和全国教育大会精神的积极行动，持续开展相关领域研究和实践探索意义重大，希望通过本次大会的成功举办形成更多共识和行动方案，切实推动拔尖创新人才培养体系构建。

北京师范大学党委副书记、珠海校区党委书记韦蔚表示，学生发展指导是落实立德树人根本任务的重要举措，是培养拔尖创新人才的有力保障。本次年会回应学生发展指导实践中的热点与难点问题，百余位专家学者齐聚一堂、深入研讨，有力促进中国特色学生发展指导体系的构建与完善，为拔尖创新人才培养事业增添新的动力与活力。

本次会议为期两天，设置主旨报告、专家分论坛和专题汇报，议题广泛覆盖拔尖创新人才培养、中小学心理健康教育、中小学生涯发展教育、中小学劳动教育与实践、校家社协同育人、五育融合促进学生发展、特殊需要学生的教育干预、AI赋能学生发展指导等多个领域。

主旨报告环节，中国科技大学原党委书记、欧亚科学院院士郭传杰以《关于拔尖创新人才培养的几点思考》为题做专题汇报。他指出，科学教育是培养拔尖创新人才的合适选择，重点阐释了科学教育的知识观、质量观和方法论。拔尖创新人才的培养要遵循成长规律，注重学生的全面素质培养。

据悉，会议由中国教育学会学生发展指导分会和北京师范大学心理学部主办。百余名专家学者分享学术前沿和创新实践成果，为新时代学生发展指导工作注入新动能，为拔尖人才培养事业贡献智慧与力量，绘制教育强国宏伟蓝图。

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