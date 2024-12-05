新华社香港12月4日电（记者王茜）4日，全港学界国家安全常识挑战赛2024/25在香港正式启动。挑战赛吸引了126000余名来自610所学校的中、小学生参加，参与人数较去年增加逾两成。

本次挑战赛旨在提高学生对宪法、香港基本法、香港国安法和《维护国家安全条例》及其他国家安全相关范畴的认识。

香港特区行政长官李家超在视频致辞时表示，期望同学们通过参与比赛，更深入及正确理解宪法与基本法，并加强对总体国家安全观、香港国安法及《维护国家安全条例》的认识，使他们对自觉维护国家安全的公民责任和义务有更深刻的体会。

特区政府律政司司长林定国主礼时指出，维护国家安全是法律责任，尊重和遵守国安法律是所有香港市民应有之义务。期望同学们保持热情，为建设安稳的城市贡献自己的力量。律政司将继续支持法治教育，以凝聚维护国家安全的力量。

特区政府保安局局长邓炳强致辞时表示，今年的挑战赛特别加入新元素，包括将涵盖的知识内容扩大至包括《维护国家安全条例》；首次为非华语中学生增设英文组；在商场举行总决赛，务求将国安信息带入社区。保安局来年会继续做好国安教育宣传推广，将“国安则家好”观念植根民心。

特区政府教育局局长蔡若莲致辞时表示，比赛能够提升同学们对法治和国情的认识，以及对维护国家安全的意识和责任感，并有助加强同学们的爱国情怀和对国家的归属感和自豪感。

本次挑战赛由香港特区政府律政司、保安局、教育局及香港善德基金会合办，与当日国家宪法日及明年4月15日全民国家安全教育日活动相配合。九所胜出学校将于明年4月15日全民国家安全教育日举行的总决赛中角逐冠军。

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