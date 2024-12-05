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第十五届“中国河北高层次人才引进交流大会”举办

2024年12月05日08:44 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报石家庄电（记者史自强）近日，第十五届“中国河北高层次人才引进交流大会”在石家庄市举办。大会大力实施新时代人才强冀战略，着力打造在国内外广具影响力的“冀才”品牌，集聚和引进一批高层次、创新型、引领型人才（团队），为加快建设经济强省美丽河北，奋力谱写中国式现代化建设河北篇章提供强有力人才支撑。

　　人才交流大会共发动全省310家优质企事业单位参会，发布人才需求1.1万余人，吸引海内外4998名高校毕业生和社会人才现场参会，其中博士占8%、硕士占51%、本科及以下占41%。用人单位收取有效人才简历7200多份，930人达成初步引才意向。

　　会上，君乐宝乳业集团收到120余份意向人才简历。河南大学则发动50余名毕业生组团参会。南开大学化学生物专业博士毕业生姬海硕是河北保定人，她表示“通过大会能深切感受到家乡对人才的重视和渴望，现在省里人才政策好，发展环境不错，事业平台也很大，这些都很吸引人”。

　　据了解，本届大会由中共河北省委人才工作领导小组办公室、河北省人力资源和社会保障厅共同主办，采取线上线下相结合、主会场分会场联动等方式，大规模、多层次、集中式举办人才交流大会、人才技术项目对接洽谈、高端人才猎聘等系列招才引智主题活动，在全省大力营造真心爱才、悉心育才、倾心引才、精心用才的浓厚氛围。

　　其中，重点产业人才技术项目对接洽谈活动，聚焦省级主导产业、县域特色产业、数字经济产业、专精特新“小巨人”企业等技术需求，共征集新能源、新材料、装备制造、新一代信息技术、生物医药等高端人才技术项目156项，邀约国内顶尖科研院所、重点高校等优秀专家180人开展技术攻关合作，74个优质项目现场达成合作签约，其他项目将在会下持续开展深入洽谈。

　　在人才引进举措上，本届大会有三方面创新之处：一是突出省校人才合作。现场举办了“河北省招才引智工作站”揭牌仪式，与北京大学、北京理工大学、电子科技大学等10所“双一流”高校合作共建引才工作站，畅通优秀毕业生来冀就业创业渠道。二是强化以才引才。开展“河北省引才使者”选聘活动，聘任中国科学院人才交流开发中心党委书记陈彬、国投人力资源服务有限公司副总经理陈超等为全省引才贡献突出的10人为引才使者。其中，中国农业大学就业处李超老师近年来推荐780余名优秀毕业生来冀就业。三是突出市场化配置人才。开展高端人才猎聘活动，面向大型国企民企和知名高校征集100余个猎头人才需求，组织18家全球知名猎头机构和人力资源服务机构面向海内外选聘人才，活动正在推进中。

　　据了解，“中国河北高层次人才引进交流大会”自2010年创办以来，已连续举办十四届。本届大会整体活动将持续至12月底结束，广大人才可登录“河北人才网”继续线上参会和投递简历。

(责编：李昉、李依环)

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