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盲人海归助视障儿童“看见”世界

李 晨
2024年12月05日08:42 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　“现在是18时55分。”在重庆两江新区天宫殿街道一小区，盲人郑建伟家里的AI语音助理播报声响起，他走进书房，娴熟地打开电脑，将外置键盘放在腿上，敲打键盘的动作一气呵成，“19时了，都到齐了吧？我们现在上英语课。”

　　若非电脑持续的AI读屏声，很难得知他是一位盲人，学英语、教英语更令人惊讶。

　　2006年，郑建伟从长春大学特殊教育学院毕业，成为一名针灸科医生，“对于周围人来说，这是一份不错的工作。但我并不这么想，谁说盲人就要靠按摩针灸为生？”

　　郑建伟想攻读研究生，可当时国内没有招收盲人的研究生学校和专业。在那时，郑建伟有了备考雅思、出国留学的打算。

　　考雅思需要掌握听、说、读、写四项技能，这对郑建伟来说绝非易事。而他首先担忧的是，怎么找盲文的雅思备考材料？

　　2009年的一天，重庆图书馆内，郑建伟抱着堆积如山的盲文打印资料向管理员道谢。他在网上购买了《新概念英语》电子版，满城寻找能打印盲文的机器，最终在重庆图书馆找到一台盲文刻印机。

　　摸着牛皮纸上密密麻麻的凸点和凹点，郑建伟开始自学英语，每学一个单词，要先把字母“摸”完，然后在心里拼写。

　　作为西南地区首位雅思盲人考生，他先后3次走进雅思考场，最终考出6.5分的成绩，这意味他能“较有效地运用英语”。

　　“盲人试卷的难度与普通卷一样，只是内容换成了盲文。”面对被翻译成近百页的盲文考卷，郑建伟花了12个小时答题。答阅读理解题，他得先“摸”完全文，再“摸”完问题，然后带着问题去文中找答案。

　　2013年，郑建伟前往英国攻读埃塞克斯大学硕士学位，是同届唯一的中国籍盲人学生。

　　“留学的最大收获，就是我验证了一个假设：让残疾人和健全人在同一环境接受融合教育，这种经历非常重要。”他说，人是需要融入集体的，如果总在自己的小圈子里，会限制自己的视野。

　　2021年，郑建伟开设“郑老师英语公益课堂”，免费为视障儿童辅导英语，一直坚持到现在，已辅导上千余人次。

　　“我教他们英语，是希望视障儿童们能够更加自信，更好融入社会。”郑建伟回忆，他所教的学生中还有名来自普通学校的低视力儿童，平时不善与人沟通交流。

　　“这样的孩子很难打开内心世界。”为帮助其建立自信，郑建伟用英语当“钥匙”，教他听、说、写，“最后那名孩子考了班级英语第一，还成为班上的英语领读员，与人交流也更自信了。”

　　“我认为，未来会是一个无障碍的世界。”郑建伟说，自己早些年学英语所遇到的困难，如今已不是问题，“有海量的英语盲文教材，越来越多的学校可以招收盲人研究生。”

　　教育体系的健全、技术的进步以及社会保障的加强，使得盲人能够更加便捷地学习、工作并融入生活。郑建伟期待着，随着技术不断变革发展，或许有一天，盲人可以重获光明，真正看见世界。

　　（中新网）

(责编：李昉、李依环)

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