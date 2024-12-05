原标题：最详细宇宙引力波图谱绘成

引力波图谱揭示宇宙隐藏的黑洞和结构（艺术图）。图片来源：澳大利亚斯威本科技大学和南非射电天文台

引力波是宇宙中加速运动的有质量物体扰动周围时空而产生的“涟漪”。引力波信号极其微弱，却是探测宇宙中不发光物质的直接手段。据澳大利亚斯威本科技大学官网3日报道，由该校天文学家领导的国际团队，成功绘制出了迄今最详细的宇宙引力波图谱，有助进一步揭示宇宙隐藏的黑洞和结构。

研究团队表示，脉冲星是快速旋转的中子星，也是天然时钟。脉冲星拥有稳定的脉冲，这使科学家能探测到由此经过的引力波引起的微小变化。在最新研究中，他们利用MeerKAT望远镜，构建了脉冲星计时阵列，并将计时精度精确到纳秒。利用这个有史以来最大的星系级引力波探测器，他们绘制出了一张非常详细的引力波图谱，为管窥以前未发现的宇宙结构提供了新窗口。

观察引力波在宇宙中的分布模式可展示现有宇宙的“面貌”。这些模式中蕴藏了早在宇宙大爆炸时期就已经存在的信号，有助追溯宇宙诞生初期的事件。

研究还发现了更多引力波“背景”。比如，捕获到了迄今最强的黑洞合并产生的引力波信号，也发现了一个令人惊讶的“热点”，表明可能存在一个独特的引力波源，比如一对质量为太阳数十亿倍的黑洞。研究这些引力波“背景”，就可捕捉数十亿年来宇宙事件的“回声”，从而揭示星系和宇宙本身随时间的演化历程。

团队强调，最新观测结果为他们研究宇宙中最大黑洞的起源和演化、如何塑造宇宙，以及它们留下的宇宙结构提供了新见解。他们将深入剖析数据集中出现的引力波信号的起源，以进一步揭示宇宙的奥秘。MeerKAT阵列提供的持续观测结果将帮助他们更准确地描绘出引力波在宇宙中的分布图，从而揭示更多隐藏在宇宙深处的现象。（记者刘霞）

(责编：李昉、李依环)