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成都市青羊区：将博物馆办进校园里

2024年12月05日08:30 | 来源：光明日报
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原标题：成都市青羊区：将博物馆办进校园里

　　 “同学们的很多作品都放进了学校的剪纸博物馆，你看这个熊猫剪纸，就是我做的。”近日，在四川省成都市胜西小学文兴分校剪纸博物馆，该校六年级学生张逸舒向观众介绍自己的作品，作品中熊猫吃竹子的形象憨态动人。

　　 这座办在校园里的博物馆，用实物、图片、文字等方式系统介绍了剪纸的悠久历史和中外主要剪纸流派。

　　 “我们这个博物馆建成已有8年的时间。”该校校长陈燕介绍，学校从2011年起以“剪纸”为载体开展传统文化教育，2016年建成博物馆，并不断将其升级迭代。

　　 “现在是3.0版的博物馆，我们将精湛的传统剪纸技艺和丰富的现代创意融合，让剪纸艺术焕发出独特魅力。”博物馆馆长郝玉倩带领记者参观，博物馆将学生的人物剪纸作品制成立体主题雕塑，还用学生作品制作出书签、明信片、马克杯、棉布袋等文创产品。依托这个博物馆，该校还形成了多维度的剪纸艺术教育课程体系。

　　 近年来，成都市青羊区着力发挥文博资源优势，将博物馆办进校园里。蝴蝶、昆虫、漆器、字画、灯彩……各类博物馆在各个校园内迅速兴起，每一个博物馆都特色鲜明、趣味十足，且符合孩子们的认知特征。

　　 这些校园博物馆既有基本的藏品展陈和知识介绍，也集中展示了学校的教学成果，提供专门的学习实践空间，成为孩子们拓展兴趣、学习专门知识、动手实践的良好平台。不少校园博物馆还经常举办活动，接受其他学校和社区群众预约参观，由孩子们担任讲解员，进一步发挥校园博物馆服务社会的功能。

　　 “校园博物馆不同于社会博物馆，要从以藏品为中心转向以学生为中心。”成都市同辉（国际）学校副校长周丽莉说，该校少先队员代表大会收到学生提案，建议在学校建设一座“蝴蝶馆”，学校采纳建议，腾出专门空间，建成了蝴蝶生态博物馆。

　　 成都市泡桐树小学西区分校依托校园灯彩博物馆开设兴趣课，不仅把非遗传承人请进来，还组织师生走出去，到“彩灯之乡”四川自贡参观学习，培养了一大批“小小传承人”。该校还将彩灯技艺融入语文、数学、音乐、美术等课程中，既助力非遗传承，也让课堂变得更加生动有趣。

　　 据统计，成都市青羊区已在中小学校园内建成文化、艺术、科技、生态等博物馆20余个。这些校园博物馆，成为连接家庭、学校和社会的有力纽带，为促进学生全面发展提供了极大助力。

　　 （记者 周洪双 李晓东）

(责编：李昉、李依环)

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