人民网北京12月4日电 作为2024“读懂中国”国际会议（广州）系列活动之一，“数智时代，教育的变与不变”专题会议日前在广州举行。来自国内外教育领域的专家、学者聚焦主题展开深入研讨。

“数智时代教育的变革势不可挡，带来了教学模式、资源获取、评价体系等方面的显著变化，但也面临着传统理念撼动、技能挑战等难题。”中国国家创新与发展战略研究会副会长王晓鸣表示，无论技术如何变革，教育的本质始终是培养人、塑造人、发展人。希望广大教育工作者在变革中坚守教育的初心和使命，携手推动教育的创新与发展。

广东省委教育工委委员、副厅长李璧亮表示，当前，广东正积极应对数智时代的教育变革，通过实施《广东教育数字化转型行动方案》、提升教师数字素养、推进智慧教育平台应用及加强教育帮扶与资源共享等举措，促进教育优质均衡发展。期待与各方加强交流与合作，共同推进教育变革与创新。

北京师范大学国家高端智库教育国情调查中心主任张志勇谈到，当前，教育正经历着深刻的变革。教育形态上，传统的教师、学生的二元结构正在转变为教师、机器与学生的三元结构；学习方式上，人工智能赋能教育将创造新的教育场景。面对这些变革，教育工作者需要深入思考并持续探索，着力培养适应未来社会的创造性个体和具备幸福生活能力的人。

主旨报告环节，广东省佛山市南海区教育局党组书记、局长钟文川，成都信息工程大学校长何建新，北京一零一中党委书记、校长熊永昌聚焦“美好教育，数智育人——数智时代区域教育变革的思考”“数智赋能教育评价改革，十年磨剑质量文化建设”“人工智能将赋能学校教育新质生产力”等话题作了深入分享。

在对话讨论环节，来自西南财经大学、上海大学、广东工业大学、中国国家创新与发展战略研究会教育发展与评价研究院等单位的专家、行业代表围绕“数智时代，教育的变化与应对”“数智时代，教育的不变与坚守”等议题展开讨论。（李依环、实习生黄劭光）

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