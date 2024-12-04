人民网北京12月4日电 （记者郝孟佳）近日，第二十九届全国中小学生绘画书法作品比赛启动会暨“我喜爱的中国风”系列艺术探索实践活动在云南省西双版纳傣族自治州景洪市举办。

中国儿童中心党委委员、对外交流中心主任余冬云表示，本次比赛将继续大力弘扬中华优秀传统文化，引导孩子们发现、感知、领悟、呈现自己喜爱的中国美、中国风，让美育浸润心灵。

云南省妇女联合会党组成员、副主席陈芳表示，希望全省广大妇女儿童工作者切实担负起关心关爱少年儿童的重要责任，汇聚各方资源、力量，帮助少年儿童点亮人生梦想、实现全面发展，为新时代儿童事业发展作出更大贡献。

云南省西双版纳州人民政府副州长胡向京认为，本次活动不仅为师生们提供了共同创作、崭露头角的舞台，还为西双版纳向全国展示独特文化魅力提供了高规格的平台，要引荐更多高水平艺术赛事、文艺演出等项目落户西双版纳，让广大群众在家门口就能享受到全国最优秀的书画艺术资源。

据悉，本次活动由中国儿童中心和西双版纳傣族自治州人民政府主办。启动会期间，主办单位还组织了“我喜爱的中国风”公益大师课。

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