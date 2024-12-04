原标题：青岛理工大学：建平台助继续教育提质增效

“线上学习资源特别丰富，而且形式多样、质量高，方便了我们的日常学习。”11月26日，青岛理工大学继续教育学院学生张震告诉记者，入学半年多来，丰富的学习资源不仅为他带来了良好的学习体验，而且让他长了知识、开了眼界。

近年来，青岛理工大学持续深化继续教育改革创新，推进管理服务数智化转型，构建数字智能平台、专业建设平台、金课培育平台、科教融汇平台等十大运行平台，形成体系完备、结构优良、权责明晰、运转高效的教育模式，不断增强教育供给能力，为更多有学习需求的人员搭建能力提升平台。

数智赋能教育教学

随着数字技术的发展，数字化教学成为培养高质量人才的重要途径。近年来，青岛理工大学继续教育学院以数智化转型为切入点，着力推动教育教学向信息化、数字化、智能化转变，打造了“教、学、管、服”四个平台。这不仅实现了优质资源云上全覆盖，而且让学籍管理、课程管理、教学点管理等功能模块线上运行。

“我们利用数字化平台实现教学、答疑、考试等环节全程在线、一键可查，帮助学生利用碎片化时间进行学习。”青岛理工大学继续教育学院党总支书记孙川三介绍。

姜腾是青岛理工大学高等学历继续教育给排水科学与工程专业学生。这段时间他正在学习《水污染控制工程》。他表示，学院在推动信息技术与教育教学深度融合的过程中，开发了丰富的教学课程。这不仅为他提供了有针对性的技能培训，而且成为他建立完善知识体系的重要支撑。

“学院利用微视频、微纪实、微动漫等形式直观展示课程内容，对重点知识点进行深入透彻的讲解。另外，在学习过程中，我们也可以预约在线答疑。老师可以对我们的学习情况进行个性化动态管理，并实时查缺补漏。”姜腾说，这种模式大大提高了教师的教学效果和学生的学习效率。

目前，青岛理工大学继续教育学院网络课程占比已达到100%。其中，20余门继续教育课程获评山东省数字化课程精品课程、社区教育优秀课程以及思政示范课程，多门课程被推荐至国家终身教育智慧平台，助力构建全民终身学习教育体系。

人才培养成效显著

今年，青岛理工大学英国高等教育文凭项目（SQA项目）首届29名毕业生，共收到86份国外大学的录取通知书，申请录取率达100%。这成为该校人才培养质量提升的有力证明。

SQA项目是青岛理工大学继续教育学院统筹做好“引进来”和“走出去”两篇文章，有效利用一流教育资源和创新要素的积极探索。在此基础上，该学院与国外高校共同开发国际慕课课程，提升继续教育国际化水平，满足社会对高质量国际化教育的需求。

近年来，青岛理工大学继续教育学院紧紧围绕国家战略和区域经济社会发展需求，结合学校专业特色和师资力量，主动对接产业、行业用人需求。一方面，该学院在高等学历继续教育上下功夫，重点发展土木工程、机械制造、环境能源等特色专业，新增设智能制造工程、机器人工程、网络与新媒体等新工科、新文科专业。另一方面，学院推出“红橙黄绿青蓝紫”7条非学历培训主题教学路线，打造15个培训模块，搭建非学历培训“实境课堂”。

孙川三介绍，学院依托具有理工特色和竞争优势的专业课程体系、教学管理模式，有效提升了育人成效。目前，青岛理工大学高等学历继续教育办学规模对标全日制本科在校生规模，非学历教育年培训规模达10000余人次，SQA项目等各类出国留学培训项目升学率达100%，为社会培养了一大批德才兼备的技术和管理人才。

“‘高质量、高水平、规范化、品牌化’是继续教育的生命线。”青岛理工大学党委常委、副校长苗吉军表示，学校将强化“促规范、强管理、提质量”三项举措，推动继续教育提质增效，以高质量的继续教育服务经济社会发展。（记者 宋迎迎 通讯员 董兰国 曹玉洁）

(责编：李昉、李依环)