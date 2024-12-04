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西交利物浦大学用AI技术实现“教学相长”

2024年12月04日08:22 | 来源：科技日报
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原标题：西交利物浦大学用AI技术实现“教学相长”

2023年春季学期，西交利物浦大学（以下简称“西浦”）会计系学生王诗进用AI给西浦国际商学院教师卢祥匀写了一封咨询数据库注册的邮件。卢祥匀收到后，鼓励他学习和运用AI工具。王诗进随后尝试用AI自学编程，开发出一款数据处理软件，目前正着手申请该软件的著作权。

11月13日，在西浦举办的以“AI赋能，智启未来：探索教育新篇章”为主题的秋茗会上，卢祥匀以王诗进的例子，讲述了西浦通过实施“教育+AI”战略，提升学生数字素养特别是人工智能素养的创新实践。

“AI对教育的影响是颠覆性的。”西浦执行校长席酉民日前在接受记者采访时表示，从今年秋季学期开始，西浦为大一新生开设了AI通识课，并重新梳理适应数智时代需求的人才培养方案、课程、教学方法、评价体系乃至学校形态，力求整合优质教育资源，激发学生的学习兴趣和学习动力，提升学生的综合素养，培养学生终身学习的能力。

将AI导入教学

随着数智时代的到来和人工智能的飞速发展，西浦正在探索与AI的融合共生。西浦首席数字官、知识与信息中心主任毕新介绍，当前，西浦正全面探索“教育教学+AI”“科研+AI”“管理与服务+AI”的多种模式。其中，AI应用平台“君谋”的上线，探索出一条AI赋能的“教学相长”路径。

2023年，西浦基于微软Azure以及国内国际开源大模型打造出“君谋”，以辅助教学、科研，为师生提供定制化的学习体验和教学支持。登录该平台，教师们可以建立课程知识库，并进行教学设计和方案制定。“君谋”还将知识库和学生学习管理平台上课程页面的“AI助教”功能关联，同时，教师可以为“AI助教”建构解答学生疑问的逻辑框架，而“君谋”又可以给“AI助教”提供算力支持。目前，西浦已有百余门课程采用了“AI助教”功能。

“对于常年教授同一门课的教师来说，每届学生出现的问题都较为相似，特别是在大班授课时尤为明显。对于学生而言，他们经常在遇到疑难问题时很难立即找到老师解答。而‘君谋’平台和‘AI助教’解决了这些问题，它们可以帮助教师提高答疑的精准度，还能帮助学生随时解决学习问题。”毕新表示，AI工具的引入，不仅可以提高教学效率，还帮助学生实现“大规模的个性化学习”。

自今年9月起，西浦国际商学院与西浦学习超市合作，在约20门课程中引入了“AI助教”，其中4门课程的“AI助教”经过教师的训练，能够提供更加精准和个性化的教学辅助。明年起，“AI助教”将推广至西浦国际商学院的所有课程。

变革考核机制

然而，将AI融入教育，并不意味着完全依赖AI。西浦语言学院院长海伦·比奇表示：“直接使用AI完成作业是绝对禁止的，正如我们同样不允许教师直接用AI为学生作业撰写评语。若由AI创作的内容再由AI批改，这样的做法毫无意义。”

“对于人与AI协作产生的结果，责任应由人来承担，而非AI。”海伦·比奇认为，在向学生展示AI的强大功能时，也必须确保他们充分了解其局限性，并持续对伦理问题进行深入的思考和探讨。

大语言模型在语言方面的能力最为出色。西浦语言学院教学副院长夏令认为，文科类尤其是以语言文字为基准的学科，要学会与AI“共舞”。

在AI的影响下，传统的语言能力考核已经无法准确反映学生的真实语言能力水平。“过去的评估体系侧重于对写作能力的考核，这会导致学生更倾向于依赖AI，而不是真正提升自己的语言能力。”夏令说。

经过一年的探索和筹备，从今年9月起，西浦语言学院在部分课程中实施了新的考核机制。以大二课程为例，新的考核机制由三部分组成。首先，教师会设计一些实际情境下的任务，让学生通过这些任务来展示自己的听说读写综合能力。其次，教师会根据学生的课堂表现决定一部分考核成绩。最后，通过传统的纸笔考试，检验学生在不依赖AI工具情况下的语言水平。

“AI所引领的变革将为教育赋予全新内涵，为更多人提供多样化、智能化和个性化的发展机遇。我们希望通过不断努力，为中国乃至全球教育事业的高质量发展贡献‘西浦方案’。”西浦副校长丁忆民说。（记者 金凤 通讯员 寇博 石露芸 刘欣怡）

(责编：李昉、郝孟佳)

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