原标题：深化产教融合 创新育人机制

日前，第四届全国高校教师教学创新大赛产教融合赛道全国赛在重庆邮电大学举行。此次大赛由教育部高等教育司指导，中国高等教育学会主办，重庆市教育委员会承办，重庆邮电大学执行。大赛吸引了来自全国各地的318位教师参与，经过激烈角逐，最终12名教师（团队）获一等奖、28名教师（团队）获二等奖、41名教师（团队）获三等奖。

北京物资学院教授张旭凤是此次大赛一等奖获得者。她的参赛内容与仓储和库存管理相关，属于物流领域的一个重要环节。其创新点在于，通过重构课程内容和开发新的教学资源，更好地培养学生适应现代产业发展的能力。“课程改革和教育创新是一个持续探索、不断精进的过程。在当前产业迅速升级的背景下，面对人工智能时代的机遇与挑战，我们需要与业界携手探索，追求卓越。”她认为，产教融合的关键在于与产业界和企业紧密合作，共同推动课程发展，使之更加贴近实际需求，为学生提供更优质的教育资源。

“我们把课堂搬到了生产线。”大赛二等奖获得者，重庆邮电大学自动化学院副教授黄旭炜介绍，他参赛的课程是工业数字孪生与仿真，该课程能够在制造业生产线上进行实践教学，不仅缩短了学生就业后的培训周期，还提升了学生的实践能力和科研竞赛能力。黄旭炜认为，产教融合是大势所趋，未来将有更多企业需求以订单化的方式融入课程教学中。

全国高校教师教学创新大赛已成功举办至第四届。四年来，该赛事在激发教师教学创新热情、推动教学研究与实践方面发挥了重要作用，并在成果推广与示范方面取得了重要进展。今年的大赛特别增设了产教融合赛道，旨在培育产教融合型领军师资，构建校内外协同的教师团队，创新课堂教学和实践训练，加速培养适应时代需求的应用型、实践型人才。

“创新育人机制已成为高等教育的改革重点和关键方向。”中国高等教育学会副会长、教育部原副部长林蕙青表示，此次增设产教融合赛道，就是希望塑造发展新动能新优势，引导高校探索符合高等教育现代化要求的创新型教育教学机制。

重庆邮电大学党委书记李林表示，设立产教融合赛道对提升高校教师课程教学创新能力、推动产教融合走深走实、提高高校与社会及行业企业协同育人水平具有重要意义。他表示，重庆邮电大学依托自身特色和优势，与300余家企业和研究院所共建了100余个产教融合平台，贯通融合教育链、人才链、创新链、产业链，为行业和地方培养输送了16万余名高素质创新人才。

重庆市教委副主任蒋云芳表示，近年来，重庆市高等教育主动适应新一轮科技革命与产业变革需要，聚焦产教融合这一核心任务，大胆探索、先行先试，打出了深化产教融合、校企合作的“组合拳”，蹚出了一条协同育人、协同创新的有效路径。重庆将以此次赛事为契机，加快培养与现代产业发展相适应的高素质应用型、复合型、创新型人才。（记者 雍 黎）

(责编：李昉、李依环)