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教育部要求加强中小学人工智能教育

2024年12月04日08:16 | 来源：光明日报
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原标题：教育部要求加强中小学人工智能教育

近日，教育部办公厅印发通知，探索中小学人工智能教育实施途径，加强中小学人工智能教育。

通知指出，要构建系统化课程体系，实施常态化教学与评价。进一步完善相关课程中人工智能教育要求，小学低年级段侧重感知和体验人工智能技术，小学高年级段和初中阶段侧重理解和应用人工智能技术，高中阶段侧重项目创作和前沿应用。鼓励各地各校将人工智能教育纳入课后服务项目和研学实践，推动产学研用结合，研发一批人工智能教育学习类课程和教学案例，为教学提供支持。统筹信息科技、科学类、综合实践活动、劳动等课程和课后服务，一体化实施。

通知强调，要开发普适化教学资源，建设泛在化教学环境。在国家中小学智慧教育平台开设中小学人工智能教育栏目，广泛汇聚优质教育资源，实现优质资源共建共享。分批设立中小学人工智能教育基地，推动高校、科研院所和高科技企业的人工智能实验室、展厅等场馆向中小学校开放，开发适合中小学生的人工智能教育资源。

通知提出，要推动规模化教师供给。将人工智能教育教师培训纳入计划，提高教师专业化水平。鼓励有条件的地区和学校充实人工智能教育教师队伍，积极引进高校、科研院所、高科技企业中符合条件的专业人才作为人工智能兼职教师。

通知指出，要组织多样化交流活动。鼓励学校通过多种形式活动，将人工智能与学生的个人生活、校园生活和社会生活有机结合起来，营造浓厚的人工智能教育环境。

通知要求做好城乡统筹，加大对农村和边远地区学校的支持力度，推动教师流动，利用网络平台实现城乡学校人工智能教育相关课程互联互通。（记者王轩尧）

(责编：李昉、郝孟佳)

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