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教育部：2025年继续实施退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划

2024年12月03日14:41 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京12月3日电 （记者李昉）近日，教育部办公厅印发通知，2025年继续实施退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划，由北京大学、清华大学等523所普通高等学校承担。

通知指出，“退役大学生士兵计划”在全国硕士研究生招生计划总规模内单列下达、专项使用，不得调整为普通计划或其他专项计划。招生单位自主确定“退役大学生士兵计划”考生初试成绩要求（一般不高于本单位相应学科专业普通计划考生初试成绩要求）、该计划接受考生调剂的初试成绩要求。同等条件下服务时间长的考生优先录取。

通知提出，报考“退役大学生士兵计划”的考生，应为高校学生应征入伍退出现役且符合全国硕士研究生报考条件者，其中“高校学生”指全日制普通本专科（含高职）、研究生、第二学士学位的应（往）届毕业生、在校生和入学新生，以及成人高校招收的普通本专科（含高职）应（往）届毕业生、在校生和入学新生。

通知要求，开展“退役大学生士兵计划”招生（含调剂）工作的招生单位，须严格执行招生（含调剂）政策及程序。其中，“退役大学生士兵计划”之间调剂，“退役大学生士兵计划”与普通计划的调剂，均应执行全国调剂工作统一安排。

报考“退役大学生士兵计划”的考生，申请调剂到普通计划，其初试成绩须达到调入地区相关专业所在学科门类的全国初试成绩基本要求；符合条件的，可按规定享受退役大学生士兵初试加分政策。

报考普通计划的考生，若报名时申请退役大学生士兵初试加分并填报了相关信息，经有关部门审核通过后，调剂阶段可按规定申请调剂“退役大学生士兵计划”，其初试成绩须符合相关招生单位确定的接受“退役大学生士兵计划”考生调剂的初试成绩要求；若报名时未申请退役大学生士兵初试加分的，不可参加“退役大学生士兵计划”调剂。

教育部同时提醒，“退役大学生士兵计划”的考生，网上确认前应到安置地乡镇（街道）退役军人服务站完成退役军人建档立卡信息登记，避免因登记信息不准确影响后续确认和考试录取工作。

(责编：李依环、熊旭)

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