人民网北京12月3日电 （记者唐婕）日前，“人工智能+”教育行动暨区校优质案例展示活动在北京市海淀区第二实验小学（橡树校区）举行。

中国教育技术协会副会长、教育信息管理中心副主任曾德华指出，在教育数字化转型的过程中，应从教育业务转型、技术转型、组织架构转型等三个方面探索，需要在教育政务、公共服务、师生数字素养等多维度进行实践和创新。

北京市教育委员会信息化处处长吴雅星表示，面对全球信息化浪潮和新技术革命的深刻影响，要充分利用大数据、云计算、人工智能等现代信息技术手段，深化教育教学改革，创新人才培养模式，构建开放、协同、智能的教育生态系统。

在主论坛环节，对外经济贸易大学信息学院院长熊璋、北京开放大学副校长王月海分别以“人工智能与教育新生态建设”“数字化赋能首都家校社协同育人的行动与思考”为主题作主旨报告；北京市西城区教工委副书记、教委主任蔡冬梅，北京市门头沟区教工委副书记、教委主任曹彦彦，北京市东城区教委副主任杨进勇分享了各自区域在推进“人工智能+”教育创新行动的经验和成果。

在分论坛环节，来自一线的中小学校长和教师围绕“新质生产力下学校教育数字化探索”“数智赋能教育教学案例展示”“人工智能+家校社协同共育”“AI赋能学生全面发展”四个主题深入探讨了人工智能在当前教育环境下的应用和挑战。

据悉，本次活动主题为“数智赋能教育新质生产力育人实践”，旨在聚焦数智时代课堂教学的变革，促进师生数字素养提升，以“人工智能+”教育行动助力教育现代化和教育强国建设，来自北京、浙江、广东、江苏等地300余名教育工作者参加了活动。

(责编：邵文婷、熊旭)