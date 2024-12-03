原标题：在服务西部中成就出彩人生

大学生志愿服务西部计划是我国规模最大的示范性、引领性志愿服务项目之一，是当代中国青年运动极富时代特色的生动实践。项目实施21年来，广大高校毕业生积极响应党的号召，以青春之名赴西部之约，成为西部地区、民族地区、边疆地区建设发展的生力军，唱响了到“西部去、到基层去、到祖国最需要的地方去”的青春之歌。

2003年，大学生志愿服务西部计划开始实施，新疆成为第一批项目实施地。2011年，西部计划设立新疆专项；2024年，增设卫国戍边专项。当前，超过7.9万名志愿者覆盖全疆，约90%的人员服务于县（区、市）级及以下基层岗位，成为推进新疆改革发展稳定的重要力量。

志愿者们不仅来疆奉献、在疆成长，而且很多人选择留疆发展、为疆代言，在推进新疆高质量发展过程中勇当先锋队、突击队，展现了“有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗”的良好风貌。广袤的新疆大地上，跳动着许许多多关于西部计划志愿者的青春故事。

当前，随着共建“一带一路”深入推进，新疆从相对封闭的内陆变成对外开放的前沿，从原来的边区变成丝绸之路经济带核心区，有着广大青年施展才干、实现梦想的广阔舞台。如何充分发挥西部计划桥梁纽带作用，吸引更多青年人才投身中国式现代化的新疆实践，值得深入思考。

应强化宣传引导，让更多青年相信新疆是干事创业的好地方。加强统筹协调，结合新疆高质量发展和高水平开放实际，科学设置服务岗位，实现志愿服务供需有效对接，不断提高西部计划新疆专项的吸引力、感召力。丰富服务内容，把铸牢中华民族共同体意识工作主线贯穿始终，围绕科技、教育、卫生、贸易、旅游、乡村等重点领域，不断完善和拓展志愿服务项目，构建富有新疆特色的志愿服务格局。健全工作体系，以志愿者权益保障为重点加强制度建设，建立常态化教育培训体系，强化激励约束和质效管理，提供坚实有力的服务保障。深入培育志愿文化，系统总结西部计划在新疆实施的有益经验，将志愿者精神有效融入民族工作，把新疆历史文化、民俗文化、丝路文化与志愿文化统合起来，不断推进新疆现代文明建设。

新时代新疆高质量发展的前景无比光明，这片热土为广大青年志愿者提供了扎根基层、认知国情、磨炼意志、增长才干的难得机遇。期待越来越多的有志青年把爱国之情、报国之志、强国之心融入志愿服务工作，在建设美丽新疆中矢志拼搏奉献、实现人生价值。

（作者：何甜，系共青团新疆维吾尔自治区委员会副书记）

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