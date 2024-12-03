原标题：坚持和运用系统观念 深刻理解立德树人根本任务

习近平总书记在新时代第二次全国教育大会上的重要讲话思想深邃、内涵丰富，为建设教育强国指明了前进方向，提供了根本遵循。深入贯彻落实讲话精神，其必要前提是深刻学习领会。这就需要我们坚持和运用系统观念，全面理解立德树人根本任务的深刻内涵，牢牢把握教育的政治属性、人民属性、战略属性，为建成教育强国贡献力量。

马克思主义系统论：科学认识新时代教育改革的思想方法

系统论具有悠久的历史渊源和深厚的哲学基础。以亚里士多德为代表的古希腊哲学家开始系统性思考世界本原问题，其“整体在属性和功用上不同于部分”的思想被现代系统论演绎为“整体大于各部分之和”的著名命题。马克思恩格斯的思想体系中同样包含着丰富的系统论思想。马克思说，社会“就是一切关系在其中同时存在而又互相依存的社会有机体”。恩格斯指出，“辩证法以近乎系统的形式描绘出一幅自然界联系的清晰图画。”20世纪80年代，钱学森将西方控制论、信息论和系统论“三论”概括为“系统论”，并创造性运用于教育研究工作中。目前，系统论作为一般科学方法论，成为现代哲学方法论的重要补充，普遍运用于包括教育强国建设在内的国家建设和社会发展各领域。

坚持和运用系统观念，既是对中国共产党百年奋斗历程及其历史经验的总结、继承和发展，也是新时代中国特色社会主义改革发展的理论与实践需要。党的十八大以来，作为马克思主义政党的基础性思想和工作方法，系统论思维在我国社会改革实践中得到了创新性发展，逐步成为习近平新时代中国特色社会主义思想世界观和方法论的重要内容。

坚持和运用系统观念，就是要发展地而不是静止地、全面地而不是片面地、整体地而不是零散地、普遍联系地而不是孤立地观察事物和研究问题。教育强国建设必须坚持和运用系统观念，其深层寓意在于：教育系统是社会巨系统的子系统，教育强国建设是强国建设复杂系统工程的子系统，只有坚持和运用系统方法论，把与教育强国战略相关的基础要素、支撑力量、重大关系都看作紧紧围绕立德树人根本任务组成的有机整体，才能妥善处理好各种重大关系，更好地为党育人、为国育才。

新时代大教育观：教育是动态发展、庞大复杂的系统工程

新时代第二次全国教育大会擘画了加快推进新时代教育改革的新蓝图。要如期实现建成教育强国的战略目标，要求我们坚持和运用系统观念，从实现中华民族伟大复兴的政治高度，紧紧围绕立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，形成立足于教育本体功能和根本任务、超越传统小教育和现代大教育范畴的新时代大教育观。

从教育发展史考察，过去的教育主要是指成年人向儿童青少年传递生产生活经验、传授科技文化知识，引导其培养道德情操、树立正确价值观等的社会活动。随着社会生产力发展，分工日益精细，才在一般的家庭教育、社会教育基础之上，发展出了由专门机构从事专业教育活动的学校教育。一般来说，我们把施教对象局限于儿童青少年的教育称为狭义的教育或传统小教育。随着生产发展和科技进步，人类追求全面发展，教育概念逐步扩展为广义教育或现代大教育。这种教育体系以学校为主体，包括了多种形式、多个层次的各类教育形态，并于20世纪中后期发展为与其他社会子系统多维联结的、庞大复杂的、“活到老、学到老”的终身教育体系。

伴随着终身教育体系逐渐形成的全新教育观念集合或系列看法，可称为现代大教育观。它突破了就教育论教育的传统小教育观，将教育看成社会巨系统中的一个子系统，包括宏观教育、微观教育等所有的教育理论和现象。有学者认为，现代大教育观的提出既是现实的大教育事实的客观要求，又有唯物辩证法和一般科学方法论作理论基础，是教育科学发展到20世纪的必然结果。

教育概念及其基本功能会随着社会的发展与变革而不断变迁。党的十八大以来，有关教育本体功能和根本任务的认识随着马克思主义理论与中国改革实践的紧密结合不断得以发展完善。《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》首次以教育政策文件的形式明确提出了“教育强国”概念。党的十九大报告第一次正式把“教育强国”作为国家战略目标，强调建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程，从科学理论和政策实践结合的角度，把教育强国建设与中华民族复兴伟业紧密相连。党的二十大报告明确强调了加快建设教育强国、科技强国、人才强国的整体要求，既保持党领导教育工作大政方针的连续性，又根据新形势新要求不断开创新局面，体现了马克思主义中国化时代化的理论创新。2024年召开的全国教育大会明确指出，建成教育强国是近代以来中华民族梦寐以求的美好愿望，是实现以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的先导任务、坚实基础、战略支撑，必须朝着既定目标扎实迈进。

这些都表明，教育系统及其人才培养必须全面服务于中国式现代化建设各项事业，促进人民全面发展，充分体现党的十八大以来逐渐形成的新时代大教育观。它从全面的、发展的角度，从哲学、社会、经济、教育等多学科角度，综合考察教育本体功能和基本规律，既平衡了教育与人的全面发展，又兼顾了教育与社会的现代化进程等系统性关系；它传承了传统小教育重视学校教育的理念，同时凸显了现代大教育强调终身教育的特点，把教育看成一种动态发展的、庞大复杂的系统工程。

坚持和运用系统观念：理解立德树人功能任务的重要视角

教育功能包括个体功能与社会功能。一方面，教育个体功能主要是指发生在教育内部的、促进个体成长的活动，体现了教育本质和教育目的，因而也被称为教育本体功能；另一方面，教育本体功能又会派生包括社会功能在内的其他功能，因而在教育整体系统中处于基础性地位。

教育本体功能必定随时代与社会进步发生变迁。今天的教育本体功能不仅仅是个体发展功能，还包括部分社会功能，它既不偏居于个体本位，也不能完全指向社会本位。这使得教育本体功能既关乎个体成长，也不能脱离社会需求，其根本出发点和归宿应是促进人的发展和生活的完善。因此，承认教育本体功能促进个体发展的同时，要辩证地看待其与国家、社会发展的密切关系，唯其如此，才能认清新时代建设教育强国过程中教育本体功能的理论意义和时代价值。

立德树人作为教育本体功能，是我国教育方针的精髓要义，是教育现代化的根本任务，是发展中国特色社会主义教育事业的核心所在。建设教育强国是一项复杂的系统工程，需要紧紧围绕立德树人这个根本任务。

立德树人是立德与树人辩证统一的有机体，彼此互为前提与目的，它包含了“立什么德”与“树什么人”等核心问题。所谓“立什么德”，本质是要坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，实施新时代立德树人工程，核心是培育社会主义核心价值观，即教育引导青少年学生坚定对马克思主义的信仰、对中国特色社会主义的信念、对实现中华民族伟大复兴中国梦的信心，筑牢马克思主义与中国特色社会主义信仰之基。所谓“树什么人”，目标是实现“为党育人，为国育才”，培养“立报国强国大志向、做挺膺担当奋斗者”的青年人才。至于如何立德树人，则需要把教育与生产劳动、社会实践紧密结合起来，通过德智体美劳“五育”并举培养全面发展的人。

新时代大教育观赋予了教育与个体、教育与社会之间关系一种全新的理解，要求我们“跳出教育看教育”，把教育从小领域切换到大系统、从小教育观上升为大教育观，把实践教育学与理论教育学结合起来，从教育与个体的简单互动关系上升到支撑国家战略与满足民生需求的复杂均衡关系层面上来。

（作者：张学文，系新华文摘杂志社编审）

(责编：李昉、李依环)