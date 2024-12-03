原标题：上好学生爱听爱学、听懂领会的思政课

光明日报《教育周刊》近日刊发多篇稿件，集中报道各地各校思政课改革创新的生动实践、阐释“思政引领力”这一重要概念的科学内涵，给予笔者很大启发。新形势下，思政课建设要始终坚持马克思主义指导地位，以中国特色社会主义取得的瞩目成就为支撑，把道理讲深讲透讲活，在提升理论说服力、文化感染力、现实吸引力中强化思政引领力，推动建设学生爱听爱学、听懂学会的思政课。

与学生思想实际结合，讲深学理支撑

讲深学理支撑，提升思政课的理论说服力。学理性是思政课的内在属性，思政课在讲道理时要以彻底的理论彰显其学术思想魅力。讲深学理支撑必须将马克思主义理论本质与思政课教学实践深度融合，讲清楚马克思主义的基本概念、基本逻辑，讲明白自然界、人类社会、思维认识的发展规律，讲深入辩证唯物主义和历史唯物主义的有机统一，以透彻学理分析回应学生，以彻底思想理论说服学生，以强大真理力量感召学生。

讲深学理支撑须与学生的思想实际相结合。青少年学生思想状况的多样性、复杂性决定了思政课的具体展开须充分考量其思想实况。具体而言，思政课须在遵循思想政治工作规律、教书育人规律、学生成长规律的基础上，从青少年学生的思想实际出发，围绕其在不同学段不同成长发展阶段可能存在的思想困惑，由表及里、由现象到本质，在抽丝剥茧、层层挖掘中彰显马克思主义的真理性和科学性，培养青少年学生用马克思主义的立场、观点和方法认识问题、分析问题、解决问题。

与学生学习实际结合，讲透文化力量

讲透文化力量，提升思政课的文化感染力。中华民族五千多年文明史所孕育的中华优秀传统文化，党领导人民在革命、建设、改革中创造的革命文化和社会主义先进文化是新时代思政课内涵式发展的力量根基。讲透文化力量、提升思政课文化感染力，即要讲清楚中华优秀传统文化内蕴的道德精神和内在价值，讲明白革命文化和社会主义先进文化的形成过程和丰富内涵，讲透彻以中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化为主体构成的中国特色社会主义文化的连续性和发展性。在把握文化的传承与创新中推动青少年学生领悟文化魅力，感知价值导向，推动实现以文化人、以文育人、以文塑人。

讲透文化力量须与学生的学习实际相结合。作为贯穿大中小学全学段和高等教育全学科的关键课程，思政课教学面临着教学对象学级学段及学科背景多重差异的现实挑战，必须从青少年学生的学习基础、学习方式出发，在把握其认知发展规律的基础上，将中国特色社会主义文化讲透彻，在文化的持续涵养中引导青少年学生坚定价值立场，厚植家国情怀。

与学生生活实际结合，讲活成就故事

讲活成就故事，提升思政课的现实吸引力。新时代中国特色社会主义伟大实践及其发展成就是思政课的活力之源。讲活中国特色社会主义成就故事，一是讲活实践发展成就故事。把中国共产党百余年践行初心使命的奋斗实践过程讲清晰，把新时代伟大变革成功案例讲生动，把取得实践发展成就的制度性、根本性原因讲鲜活。二是讲活理论创新成就故事。把中国共产党坚持“两个结合”，不断推进马克思主义中国化时代化的理论创新过程讲清晰，把马克思主义中国化时代化理论创新成果的科学体系、精神要义讲生动，把中国化时代化的马克思主义对深化把握共产党执政规律、社会主义建设规律、人类社会发展规律，推进中国式现代化进程的时代意蕴讲鲜活。

讲活成就故事须与学生生活实际相结合。思政课只有与青少年学生的生活世界相融，与青少年学生的生活场域贴近，才能富有针对性和实效性。要针对不同学段青少年学生所在的实际生活场域，围绕青少年学生碰到的社会热点、存在的现实难点，基于生活事实展开比较分析。要在丰富鲜活的成就故事中引导青少年学生与时代同频、和实践互动，在感应时代脉搏、感知实践伟力中立报国强国大志向、做挺膺担当奋斗者。

（作者：张欣，系北京交通大学马克思主义学院讲师）

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