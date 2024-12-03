原标题：教育部：加强中小学人工智能教育

2日，记者从教育部了解到，教育部办公厅近日印发通知，探索中小学人工智能教育实施途径，加强中小学人工智能教育。

通知明确了加强中小学人工智能教育的总体要求。坚持立德树人，满足面向未来的创新型人才培养需求。坚持以人为本，遵循教育规律和人才成长规律，以人工智能引领构建以人为本的创新教育生态，引导学生正确处理人与技术、社会的关系，促进思维发展，培养创新精神，提高解决实际问题的能力。坚持激发兴趣，引导学生广泛参与探究实践，强调学用结合，培养学生科学兴趣和科学精神，提升数字素养与数字技能。坚持统筹谋划，加强顶层设计和部门协同，积极稳妥推进，鼓励有条件的地方和学校先行先试。

通知指出，要构建系统化课程体系，实施常态化教学与评价。小学低年级段侧重感知和体验人工智能技术，小学高年级段和初中阶段侧重理解和应用人工智能技术，高中阶段侧重项目创作和前沿应用。鼓励各地各校将人工智能教育纳入课后服务项目和研学实践，推动产学研用结合，研发一批人工智能教育学习类课程和教学案例，为教学提供支持。统筹信息科技、科学类、综合实践活动、劳动等课程和课后服务一体化实施。结合人工智能技术的特点，大力推进基于任务式、项目式、问题式学习的教学。

通知强调，要开发普适化教学资源，建设泛在化教学环境。在国家中小学智慧教育平台开设中小学人工智能教育栏目，实现优质资源共建共享。分批设立中小学人工智能教育基地，推动高校、科研院所和高科技企业的人工智能实验室、展厅等场馆向中小学校开放，开发适合中小学生的人工智能教育资源。均衡配置中小学人工智能实验室资源，升级优化现有数字化教学环境和设施设备，加强校际间资源共享，为学生提供人工智能体验、学习、探究、实践的空间。

通知提出，要推动规模化教师供给。将人工智能教育教师培训纳入计划，提高教师专业化水平。鼓励有条件的地区和学校积极引进高校、科研院所、高科技企业中符合条件的专业人才作为人工智能兼职教师。（记者张盖伦）

(责编：郝孟佳、李依环)