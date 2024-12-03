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江苏苏州干部学院：立足苏州实践 推动特色办学

2024年12月03日08:33 | 来源：光明日报
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原标题：江苏苏州干部学院：立足苏州实践 推动特色办学

　　 “当前乡村振兴年轻人才缺乏”“要加大农业农村投入”“乡村振兴关键要发展产业”，日前，一场围绕“全面推进乡村振兴的难点、原因及对策”结构化研讨在江苏苏州干部学院举行。学员们结合自身工作情况各抒己见，现场氛围热烈。“能够将所学知识、理论与现实问题相结合，研讨很能拓展思路，有实际意义。”一位学员表示。

　　 “干部教育培训是建设高素质干部队伍的先导性、基础性、战略性工程。”江苏苏州干部学院院长张健介绍，“学院扎根于苏州沃土、成长于姑苏大地、发展于苏州实践，办学近50年来，已累计培训全国各地干部60余万人。近年来，学院以‘立足苏州、服务江苏、辐射全国’为办学定位，按照‘一核两翼，建设两平台，打造四高地’的办学特色和发展理念，努力打造弘扬改革开放精神苏州实践的党性教育品牌。”

　　 “三个班竟然有三份不同的课程表，真是没想到！”今年3月，来自山西省的三个干部培训班在该学院同时举办，通过对学员情况的分析，学院分别制定课程方案，做到没有一张相同的课程表，这让培训带队负责人很是惊讶，“培训方案‘量体裁衣’，针对性强，让学员很有收获。”

　　 “数字经济时代苏州产业创新集群建设”“流动的文化——大运河苏州段文化遗产保护”“长三角一体化绿色示范区建设”……“办学质量离不开完善的教学体系保障，学院聚焦弘扬改革开放精神和企业家精神，构建特色课程体系，形成了‘精神传承’和‘创新实践’特色课程模块。”江苏苏州干部学院副院长金伟栋介绍，同时，学院还突出现场教学特色，对现场教学进行系统重构，常态化开展现场教学展演赛课活动，不断提升现场教学教师授课能力；有序推进教学线路开发，在苏州全市范围内培育打造了37个核心现场教学点。

　　 媒体沟通实训室、科学决策实训室、数字能力实训室、议事协商实训室……走进学院的教学区域，可以发现一个鲜明特点——立足实践。“培训方式的创新能带来培训效果的提升。”张健告诉记者，学院积极推进研讨式、案例式、模拟式、体验式、访谈式等教学方法的应用，通过建设“自强不息、探路先行”实境课堂，打造干部现代化建设能力实训课堂，开发沉浸式非遗课堂、苏式课堂等方式，不断提升培训的有效性，实现“让学员带着问题来，带着答案回”。

　　 培训之后，如何避免“一训了之”？怎么促进培训成效转化？对此，学院还积极探索延伸培训链条，延展培训功能。

　　 “例如，面向曾来学院参加培训的中西部7省（市）66名村党支部书记，我们探索打造‘随时在线’陪伴式教学模式，用推进乡村振兴的工作实绩来检验培训的实效。”金伟栋说，学院组建专门跟踪服务团队，创新咨询机制，充分发挥陪伴式师资的力量，通过电话指导、视频指导、微信群在线答疑等方式，帮助学员解决在推进乡村振兴实践中遇到的具体问题，因地制宜提出具体措施建议，累计解决课堂咨询问题39个、乡村振兴热点难点问题58个。

　　 （记者 姚昆 苏雁）

(责编：李依环、郝孟佳)

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